Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'dan haddini aşan Türkiye sözleri: Dağlık Karabağ'dan çıkarılmalı

Dağlık Karabağ'daki tarihi hezimet sonrası çalkalanan Ermenistan'da Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Ara Ayvazyan, ilk ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirdi ve Türkiye hakkında haddini aşan ifadeler kullandı. Ayvazyan, "Türk Ordusu ve terör grupları Dağlık Karabağ'dan çıkarılmalıdır" dedi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Ermenistan, Rusya'nın öncülüğünde ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Ateşkes anlaşması sonrası siyasi depremlerle sarsılan Paşinyan hükümetinde değişen Dışişleri Bakanlığına geçtiğimiz günlerde Ara Ayvazyan getirilmişti. Ayvazyan bugün ilk resmi ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirdi.

Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Ermeni Dışişleri Bakanı skandal ifadelerle Türkiye'yi hedefine aldı.

TÜRKİYE'YE SKANDAL SUÇLAMALAR

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan basın toplantısında doğrudan Türkiye'yi hedef alıp çizgiyi aşan cümleler kurdu. Ayvazyan, Lavrov'un yanında Azerbaycan'ın Türkiye'nin açık desteğiyle 27 Eylül'de savaşı başlattığını savundu.

Ermenistan yeni Dışişleri bakanı Ayvazyan, Moskova'da Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında "Türk Ordusu ve terör grupları Dağlık Karabağ'dan çıkarılmalıdır. Genel olarak ise, Türkiye Güney Kafkasya'dan çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.