Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız

Dağlık Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası beklenirken, muhalefet partilerinin başbakanlığa ortak aday gösterdiği Vazgen Manukyan Türkiye'yi hedef aldı. Manukyan, "Türkiye karşıtı bir cephe oluşturacağız ve biz de o cephenin ön safında olacağız" dedi.