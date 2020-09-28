Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kimdir? Armen Sarkisyan kaç yaşında?
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kimdir? Armen Sarkisyan kaç yaşında?

28.09.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:29
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kimdir? Armen Sarkisyan kaç yaşında?

Armen Sarkisyan, 2018 yılında Serj Sarkisyan'ın ardından Ermenistan Cumhurbaşkanı seçilen isim olmuştu. Peki,Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan nereli? Sarkisyan, Ermenistan'ın 4. cumhurbaşkanıdır. Armen Sarkisyan kariyeri...

Armen Sarkisyan, Ermeni asıllı siyasetçidir. 2018 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Aynı zamanda Ermenistan'ın Londra büyükelçisi, Ermenistan başbakaı görevlerini yerine getirdi. Armen Sarkisyan kaç yaşında? Armen Sarkisyan kim? İşte, detaylar...

ARMEN SARKİSYAN KİMDİR?

Sarkisyan, 23 Haziran 1953 tarihinde Erivan'da dünyaya geldi. Ermeni siyasetçi, diplomat ve Ermenistan'ın 2 Mart 2018'de seçilen 4. cumhurbaşkanı olarak bilinen Armen Sarkisyan, Ermenistan'ın Londra büyükelçiliği ve Ermenistan başbakanlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Serj Sarkisyan'ın yerine gelmiştir.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kimdir? Armen Sarkisyan kaç yaşında?

Erivan Devlet Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede 23 yaşında öğretim üyesi olan Sarkisyan, Cambridge Üniversitesi'nde ve Londra Üniversitesi Matematik Enstitüsü'nde 1984-1985 ve 1989-1991 yılları arasında yabancı araştırmacı ve öğretim üyeliği yapmıştır.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kimdir? Armen Sarkisyan kaç yaşında?

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