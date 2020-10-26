Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan: Kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan: Kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz

26.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:28

Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan'da kadınlar da silah altına alınacak. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını açıkladı.

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren, bölücü terör örgütü PKK ile iş birliği yapan Ermenistan'da kadınlar da silah altına alınacak.

KADIN BİRLİKLERİ OLUŞTURULACAK

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, "13 kadın ile birlikte 'kadın birlikleri' oluşturup eğitimlere başlıyoruz. Ardından da cepheye gideceğiz. Vatanımızı düşmana teslim edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan: Kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz

İTALYAN BASINI DUYURMUŞTU

Öte yandan İtalyanca yayın yapan Eurasianews haber portalı, geçtiğimiz günlerde Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın "Ermeni kadınları Azerbaycanlı sivillere saldırmaya hazırladığını" öne sürmüştü.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan: Kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz

Haberde, basında son aylarda eşiyle birlikte adının bazı entrikalarda geçtiği belirtilen Hakobyan'ın 2018'de kendisini bölgede "barışın destekçisi" olarak gösterdiği, hatta Azerbaycanlı kadınları bir barış kampanyasına katılmaya davet ettiği kaydedilmişti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan: Kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan: Kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz

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