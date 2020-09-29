Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini belirten Paşinyan, bu duruma karşılık vereceklerini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ı sınırlarını genişletmeye çalışmakla suçladı. Azerbaycan'ın Türkiye'nin askeri desteğini aldığını belirten Paşinyan, "Bu duruma karşılık vereceğiz" dedi.

Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan, Türkiye'nin politik ve askeri desteğiyle Ermenistan topraklarına karşı coğrafik düşmanlığını genişletiyor. Ermenistan, Azerbaycan'ın bölgesel güvenlik ve barışı baltalayan tüm teşebbüslerine gerekli askeri ve politik cevabı verecektir" ifadelerini kullandı.

300 TERÖRİSTİ SINIRDA EĞİTİM İÇİN KULLANDILAR

Öte yandan Ermenistan'ın, Azerbaycan'a saldırı öncesinde temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştığı ortaya çıktı. 300 teröristi otobüslerle Azerbaycan sınırına taşıyan Ermenistan bu teröristleri kendi askerlerini eğitmek için kullandı.

HAYATINI KAYBEDEN SİVİLLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Ayrıca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 12'ye, yaralıların sayısı ise 35'e yükseldi.

BÖLGEDEKİ SON DURUM

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun, imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı başarıyla devam ediyor.