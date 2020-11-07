Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım
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Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım

07.11.2020 18:15 | Son Güncelleme: 07.11.2020 18:21
Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, 2 Kasım'da Ermenistan'a 1,5 milyon avro yardım yapacağını duyuran Norveç hükümetinin eleştirilerin ardından tutumunu değiştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, 2 Kasım'da Ermenistan'a 1,5 milyon avro yardım yapacağını duyuran Norveç hükümetinin eleştirilerin ardından tutumunu değiştirdiğini söyledi.

Çorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Norveç hükümetinin, 2 Kasım'da Ermenistan'a destek olmak için 1,5 milyon avro yardımda bulunacaklarını açıkladığını hatırlattı. Söz konusu açıklamayı tek taraflı bulmaları nedeniyle kınadıklarını belirten Çorman, Norveç hükümetinin gösterilen tepkilerin ardından dün konu hakkında yeni bir açıklama yaptığını söyledi. Çorman, "Norveç tarafından yapılan ikinci açıklamada sadece bir tarafa değil, 'çatışmanın her iki tarafına da yardım sağlanacağı' belirtiliyor. Elbette olumlu yönde bir değişiklik. Eğer bu yardım gerçekten her iki tarafa da yapılırsa önceki eleştirimi seve seve geri alacağım." dedi.

Norveç hükümetinden dün yapılan açıklamada, hattın her iki tarafında çatışmalardan etkilenen sivillere yaklaşık 1,5 milyon avro insani yardım sağlanacağı belirtildi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 27 Eylül'den bugüne kadar 92 sivil yaşamını yitirmiş, 404 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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