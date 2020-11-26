Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
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Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek

26.11.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:45

Cephede aldığı ağır yenilgi sonrası Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan'da bu sefer de Azerbaycan'a ödenmesi muhtemel tazminat konuşuluyor. 50 milyar dolarlık bir rakam gündeme gelirken, Ermeni siyasetçi Sharmazanov, Başbakan Paşinyan'ın bu para yerine Azerbaycan'a Zengezur'u vermeyi teklif edeceğini öne sürdü.

Azerbaycan ile girdiği çatışmalarda ağır kayıplar vererek işgal altında tuttuğu Karabağ'dan çekilme kararı alan Ermenistan için rekor tazminat talebi gündeme geldi.

28 yıldır işgal altında tutulan bölgelerde verilen zarara ilişkin hesaplamalar yapılmaya başlanırken, uluslararası mahkemelerde çok sayıda tazminat davası açılması da planlanıyor.

Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi resmi temsilcisi Eduard Sharmazanov.

ERMENİ SİYASETÇİDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Ekonomik olarak zorda olan Ermenistan'ın bu rakamı ödeyememesi halinde toprak vermek zorunda kalacağı ifade edilirken dikkat çeken bir açıklama Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi resmi temsilcisi Eduard Sharmazanov'dan geldi.

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Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek

50 MİLYAR DOLARA KARŞI ZENGEZUR'U VERECEK

44 gün süren savaş sırasında hükümetin yalan bilgilerle halkı aldattığını dile getiren Sharmazanov, ''Paşinyan artık Aliyev'e hiçbir şey söyleyemez. Bunu yapacak cesareti yok. Uluslararası mahkemeler zaten Ermenistan'ın Azerbaycan'a ödemek zorunda olduğu 50 milyar dolardan bahsediyor. Paşinyan tekrar görüşmelere gidecek ve size Zengezur'u veriyoruz diyecek çünkü elimizde 50 milyar dolar yok" diye konuştu.

Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek

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