Ermeni hükümetinin, Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerleri 7 ay boyunca morg bodrumunda sakladığı iddiası
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Ermeni hükümetinin, Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerleri 7 ay boyunca morg bodrumunda sakladığı iddiası

Ermeni hükümetinin, Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerleri 7 ay boyunca morg bodrumunda sakladığı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

Ermeni hükümetinin, Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin cansız bedenlerinin plastik torbalara sarılı halde tam 7 ay boyunca morg bodrumunda sakladığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin yayılmasından sonra, Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan yaptığı açıklamayla iddiaları doğruladı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin cansız bedenlerini poşetlere koyarak morg bodrumunda 7 ay boyunca sakladığına dair görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan iddiaları doğruladı ve asker ailelerinden özür diledi.

SAĞLIK BAKANI DOĞRULADI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve ölen askerlerin Abovyan kentindeki Adli Tıp Kurumu'nun morgunda tutulduğunu itiraf eden Sağlık Bakanı, cansız bedenlerin bu şekilde tutulmuş olmasından dolayı asker ailelerinden özür diledi. Avanesyan, askerlerin kimlik tespiti için bekletildiğini ancak bu kadar süre bu şekilde tutulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

RESMİ SORUŞTURMA EMRİ

Sağlık Bakanı Avanesyan, olay ile ilgili soruşturma başlatılacağını da söyledi. Durumu öğrenen Paşinyan ise, sözcüsü Mane Gevorgyan aracılığıyla bir açıklama yaptı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu söyleyen Gevorgyan, başbakanın sorumluların ortaya çıkarılması için resmi bir soruşturma başlatılması emrini verdiğini kaydetti: "Söz konusu yetkililerin hesap vermesi için her türlü tedbir alınacaktır.

Ermenistan Sağlık Bakanı, Karabağ'da ölen askerlerinin cesetlerini halkı kandırmak için sakladıklarını itiraf etti
Ermenistan Sağlık Bakanı, Karabağ'da ölen askerlerinin cesetlerini halkı kandırmak için sakladıklarını itiraf etti
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Ermeni hükümetinin, Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerleri 7 ay boyunca morg bodrumunda sakladığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Ermeni hükümetinin, Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin cansız bedenlerinin plastik torbalara sarılı halde tam 7 ay boyunca morg bodrumunda sakladığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan iddiaları doğruladı.

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Ermeni hükümetinin, Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerleri 7 ay boyunca morg bodrumunda sakladığı iddiası - Haberler
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