Erken seçim konuşulurken YSK'dan dikkat çeken oy malzemesi hamlesi! Millet İttifakı fırsatı kaçırmadı

Muhalefetin erken seçim istediği ancak iktidarın normal seçim tarihi olan 2023'ü işaret ettiği günlerde, YSK'da dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) bugün kritik bir toplantıya imza atıldı. YSK'nın aldığı kararlar çerçevesinde 200.000 adet karton oy verme kabini, 50.000 adet seyyar sandık kurulları için oy verme kabini talep edildi.

TALEPLER KABUL EDİLDİ

Ayrıca 3.450 ton oy pusulası imali için kağıt ve 3.450 ton zarf imali için kağıt alımı talepleri kurulca kabul edildi. Alınan kararları İYİ Parti'nin YSK Üyesi Av. Mustafa Tolga Öztürk Twitter hesabından paylaştı.

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