Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
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Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Erken seçim" iddialarını net bir dille yalanladı. Kurtulmuş, "Türkiye, bugün itibarıyla erken seçim şartlarına sahip değildir. Erken seçim olmayacaktır, çok net bir şekilde söylüyorum" dedi.

04.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:46

Son günlerde siyasetin gündemini meşgul eden erken seçim söylentilerine AK Parti kanadından çok net bir yalanlama geldi. Hükümet adına konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Türkiye'de erken seçim olmayacaktır, çok net bir şekilde söylüyorum" dedi.

Numan Kurtulmuş, Haber Global ekranlarında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

(Koronavirüsle mücadele) Burada tedbirlerin öne çıktığı bir dönem. Türkiye olarak şunu tarihe geçmiş bir başarı olarak kaydedebilriz. Türkiye bu süreçten yüzünün akı ile çıkmış oldu. Doktorlarımızın olağanüstü yüksek fedakarlıkları ile hep beraber tüm kuruluşlar üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Bu süreçte politika bir adım ister istemez kendisini geriye çekti.

(AK Parti Genel Merkezi'ndeki tedbirler) Sosyal mesafe iki koltuk boş bırakarak oturulmuş oldu. Maskeler var. Her katta birkaç yerde dezenfektan ünitelerimiz mevcut. Dışarıdan gelenler de ateş kontrolü ile binaya alınıyor.

Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

SİYASETTEKİ POLEMİKLER

Biz konularımızı demokrasi zemininde tartışacağız. Partilerin taban tabana zıt fikirlere sahip olması doğaldır ve güzeldir. Demokratik kurallar içinde siyasetin gündeminin aktif olmasının olumlu olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin içindeki şartlar, çevredeki şartları da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye çok dinamik bir süreçten geçiyor. Bu tartışmaları genel olarak olumlu bulduğumu söylemek isterim.

"TÜRKİYE'DE ERKEN SEÇİM OLMAYACAKTIR"

Erken seçimin konuşulması için rasyonel şartların olması gerekir. Türkiye, bugün itibarıyla erken seçim şartlarına sahip değildir. Türkiye'de erken seçim olmayacaktır, çok net bir şekilde söylüyorum.

Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt

Politika Manşet

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