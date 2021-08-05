Erkek kardeşi zannettiler ama oğlu çıktı!

'Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka (49), oğlu Sarp ile çekilmiş bir karesini paylaştı. Ünlü oyuncunun oğlunun gören sosyal medya kullanıcıları, "Abla kardeş gibisiniz" ve "Yazmasanı sevgiliniz zannederdim" diyerek Yasemin Çonka'ya övgü yağdırdılar. İşte detaylar...

'Seksenler', 'Yeditepe İstanbul', 'Bir İstanbul Masalı' ve 'Gönülçelen' gibi sevilen projelerden tanıdığımız Yasemin Çonka ve oğlu Sarp sosyal medyada gündem oldu.

YAŞINI GÖSTERMİYOR

'Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka, 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi. 1972 doğumlu güzel oyuncu Yasemin Çonka yaşını göstermeyen ünlülerden. Özellikle sosyal medyada oğlu ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yasemin Çonka neredeyse oğlunun ablası gibi duruyor.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

1997 yılında oğlunu kucağına alan Yasemin Çonka oğlu Sarp ile pozunu paylaşınca takipçileri gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncunun oğlunun gören sosyal medya kullanıcıları, "Abla kardeş gibisiniz" ve "Yazmasanız sevgiliniz zannederdim" diyerek Yasemin Çonka'ya övgüler yağdırdılar.

"DOĞUM SÜRECİ 14-15 SAAT SÜRDÜ"

Çonka, yıllar önce verdiği röportajda oğlunun doğumunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Normal doğum yaptım ve çok kolay olmadı. Eşimin eğitimi için Amerika'ya gitmiştik, bu yüzden doğum orada gerçekleşti. Doktorum idealist ama enteresan biriydi. Beni epidural ve ağrı kesici almadan doğum yapmaya ikna etti. Ancak bunun hoş bir deneyim olmadığını gördüm. Doğum süreci, sancılarla birlikte toplam 14-15 saat sürdü."

Kaynak: Snob Magazin