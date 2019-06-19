Erkek çocuğa cinsel istismar sanığına 12,5 yıl hapis

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2017 yılında serasında çalışan ailenin 8 yaşındaki erkek çocuğa birden çok kez 'nitelikli cinsel istismarda' bulunmakla suçlanan Nejdet Deve, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığın cezasında indirim yapmadı.

Serik'e bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde yaşayan Nejdet Deve, 2017 yılının yaz aylarında seralarında çalışan M.G. ve C.G. çiftinin erkek çocukları M.G.'ye cinsel istismarda bulundu. Olayı öğrenen M.G.'nin ailesi, Nejdet Deve hakkında jandarmaya şikayette bulundu. Gözaltına alınan Nejdet Deve, çıkarıldığı Serik Sulh Hukuk Hakimliği tarafından 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından, Deve hakkında Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, sanığın M.G.'ye yönelik birden fazla cinsel istismarda bulunduğu belirtilerek 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan cezalandırılması talep edildi.

'GEL KUCAĞIMA YAT'

Sanık Nejdet Deve, davanın karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden katıldı. Sanık yakınları ve tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu. Davayla ilgili esas hakkında görüşünü bildiren savcı Mehmet Akif Altındağ, sanığın çocuğa fiili livata yaptığına dair somut delile ulaşılamadığını belirtti. Savcı Altındağ esas hakkındaki görüşünde Nejdet Deve'nin M.G.'yi aracında, ertesi gün de annesi eşine su vermeye gittiği sırada evde istismar ettiğinin anlaşıldığını kaydetti.

Sanık Nejdet Deve ise böyle bir eylemi gerçekleştirmediğini, iyi bir ailesi olduğunu, bu nedenle kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü. Sanık avukatı Mehmet Çalık, müvekkilini 4 yıldır tanıdığını, çeşitli hukuk davalarına girdiğini belirterek, böyle bir suçu yapma ihtimali olmadığını söyledi. Avukat Mehmet Çalık, müvekkiline yöneltilen suçlamalar içinde birçok kez anal ve oral istismar iddiası olduğunu, ancak adli tıptan 2 defa gelen raporda fiili livata bulgusunun olmadığını söyledi. Şikayetçi M.G.'nin ifadelerinde çelişkiler olduğunu savunan avukat Çalık, müvekkilinin tahliyesini ve beraatını istedi.

Şikayetçi M.G.'nin avukatı Fatma Hilal Kurt ise sanığın eylemlerinin sabit olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

'BEN SUÇSUZUM'

Mahkeme başkanı karar verileceğini belirterek, son sözünü sorduğu sanık Nejdet Deve, "Ben hayatımda böyle bir şey yapmadım. Ben suçsuzum, yüce adaletinize sığınıyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

12 YIL 6 AY HAPİS

Verilen aranın ardından Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Nejdet Deve'nin M.G.'ye karşı işlediği 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Suçun zincirleme şekilde birden fazla işlenmesinden dolayı cezayı 12 yıl 6 aya çıkaran mahkeme, sanığa hiçbir indirim uygulamadı. Mahkeme heyeti karara, 15 gün içerisinde itiraz edilebileceğini belirtti.

Duruşmanın ardından fenalık geçiren sanık yakınları, adliyede görevli polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirilip dışarı çıkarıldı.

Kaynak: DHA

- Antalya