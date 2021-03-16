Erhan Önal kimdir? Erhan Önal neden öldü?

Galatasaray'ın eski efsane futbolcularından biri olan Erhan Önal 63 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Erhan Önal kimdir? Galatasaraylı futbolcu Erhan Önal nereli? Papaz lakaplı Erhan Önal hakkında merak edilen soruların yanıtları... Erhan Önal neden öldü?

Vefat haberiyle pek çok kesimde üzüntüye neden olan Erhan Önal hakkında Erhan Önal kimdir, neden öldü? sorularının yanıtları merak edildi.

ERHAN ÖNAL KİMDİR?

Erhan Önal 3 Eylül 1957 tarihinde Münih'de dünyaya geldi. Eski millî futbolcu olan Erhan Önal, futbol menajeri ve futbol yorumcusu olarak görev aldı. Önal, 15 Kasım 2011'de arkadaşları ile oynayacağı maç için ısınırken beyin kanaması geçirmiş, Haydarpaşa Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Özel hayatı

2000/01 sezonunda oğlu Patrick Mölzl de Bayern Münih'te profesyonel kadroda yer aldı, ancak hiç oynamadı. Patrick Mölzl, Erhan Önal'ın Birgit Mölzl ile olan evliliğinden 1980 yılında Münih'te dünyaya geldi. Erhan Önal, 1982 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Birkaç yıl sonra, Birgit Mölzl İstanbul'u fazla güvensiz bulduğu için oğlu Patrick ile birlikte Münih'e döndü, Erhan Önal İstanbul'da kaldı ve evlilik boşanma ile sonlandı.

Erhan Önal ikinci evliliğini Mine Baysan ile yaptı. Bu evlilikten, 1 Şubat 1990 tarihinde dizi ve film oyuncusu Bige Önal dünyaya geldi. Erhan Önal ile Mine Baysan, 1999 yılında boşandı.

Futbol Kariyeri

FC Bayern Münih

Önal, 15 yaşında Münih Türk Gücü'nde futbol yaşamına başladı. Bir sene sonra FC Bayern Münih takımının altyapısına yükseldi. 1976-77 sezonunda Münih ekibinin ikinci kadrosunda yer buldu. Almanya Kupası'nda kendini gösterdi. 3. turda o sezon 2. Bundesliga birincisi olacak VfB Stuttgart'ı eleyip son 16'ya kaldılar. Son 16'da ise Bayern Münih ile eşleştiler. A takım ikinci takımı 5-3 yenip elerken, Önal gol atan isimlerden oluyordu.

Önal, bu performansı ile A takıma yükseldi. Burada Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Ulrich Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge ve Gerd Müller gibi Alman futbolu efsaneleri ile beraber forma giydi. 22 Ocak 1977'de MSV Duisburg karşısında ilk kez Bayern Münih forması giydi ve 2-2 biten maçta 90 dakika oynadı. Böylece Bundesliga'nın göçmen kökenli ilk Türk oyuncusu oldu Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Dinamo Kiev karşısında iki maçta da oyuna sonradan dahil oldu ancak rakiplerine elendiler. 7 Nisan 1977'de 1. FC Kaiserslautern'e Bayern Münih kariyerinin ilk ve son golünü attı.

1977-78 sezonuna Almanya Kupası maçı ile başladı ancak ilk haftalarda bulduğu şansı iyi değerlendiremeyerek formayı kaybetti. Son maçı olan Eintracht Frankfurt karşılaşmasında yaptığı asist sezon içindeki tek istatistiği oldu.

Standard Liege

1978-79 sezonu öncesi Belçika ekiplerinden Standard Liege'e transfer oldu. İkinci sezonunda lig ikinciliği ve sonraki sezon UEFA Kupası'nda çeyrek final gördü. Kariyerinin ilk kupası da o sezonki Belçika Kupası oldu.

1981-82 sezonuna da Liege'de ve Belçika Süper Kupası ile başladı ancak devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu. O sezon Liege, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda finale çıkıp, lig şampiyonu olurken, Önal bu önemli başarıları tadamadı.

1982-83 sezonunda Liege'e geri döndü ve o sezon Liege ile şampiyonluk gördü. 1985'e kadar Liege forması giymeye devam etti.

Fenerbahçe

Erhan Önal 1982 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 28 Şubat 1982'de Sakaryaspor karşısında ilk kez Türkiye'de forma giymiş oldu. Ancak 1983-84 sezonunda inişli çıkışlı bir performans gösteren sarı-lacivertli takimda uyum sorunu yasadigi icin tekrar Belçika'ya döndü.

Galatasaray

Sarı-lacivertli takımda aradığı huzuru bulamayan Önal Belçika'ya döndüyse de 1985'te büyük başarılara imza atacağı Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da futbol oynarken sakalları yüzünden Papaz lakabı takılmıştı. Önal son yıllarda futbolcu menajerliği ve yorumculuk yapıyordu[ 22 Temmuz 1992'de Galatasaray forması ile jübilesini yapıp aktif futbol hayatını sonlandırmıştır

Menajerlik Kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra menajerlik yapmaya başladı. 2009'da kısa bir süre Göztepe Spor klübü sportif direktörü olarak göreve başlamış (13 Temmuz), 22 Temmuz 2009'da görevinden ayrılmıştır.

Başarıları

Kıtalararası Kupa Şampiyonluğu: 1976

Belçika şampiyonluğu: 1981/82, 1982/83

Belçika Kupası şampiyonluğu: 1980/81

Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonluğu: 1986/87, 1987/88

Türkiye Federasyon Kupası şampiyonluğu: 1990/91

ERHAN ÖNAL NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 63 yaşındaki Erhan Önal'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımız ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.12 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Erhan Önal, Almanya'da futbola başlarken Münih Türkgücü, Bayern Münih, Standart Liege, Fenerbahçe ve uzun yıllar Galatasaray kulüplerinde oynadı. Önal, menajer ve yorumcu olarak da futbola katkı sağladı.Merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, Galatasaray Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."