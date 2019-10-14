Erhan Çelik ile evlenen Özlem Gültekin kimdir?

14.10.2019 10:39

Yazar ve haber sunucusu Erhan Çelik, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Özlem Gültekin ile evlendiğini duyurdu. Evliliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Gültekin'in kim olduğu ne iş yaptığı ise merak edilmeye başlandı.

GÜLTEKİN AŞİRETİNİN KIZIDIR

Çelik ile nikah masasına oturan Özlem Gültekin Mardin'in tanınan aşiretlerinden Gültekin ailesinin kızı ve kadın hastalıkları doktoru.

TIP FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU

İlk orta ve lise öğrenimini baba mesleği nedeni ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tamamlayan Op. Dr. Özlem Gültekin, 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp eğitimine başlamıştır. 2000 yılında DEÜ' nden derece ile mezun olmuştur. Akabinde tıpta uzmanlık sınavında (TUS) Türkiye genelinde derece yaparak DEÜ Tıp Fakültesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında ihtisasını yaparak çalışmaya başladı.

BİRÇOK HASTANEDE GÖREV YAPTI

Özlem Gültekin, 2000-2005 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda çalıştıktan sonra, 2005'te özel bir hastanede, 2006 -2009 arasında mecburi hizmetini Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde, 2009-2010 arasında da Özel Sekiz Eylül Hastanesi'nde çalıştı. 2010-2012 yılları arasında özel bir hastanede Stuff Hekim olarak çalıştı.

HEM DOKTORLUK YAPIP HEM KLİNİĞİNİ İŞLETİYOR

2012 de Op. Dr. Özlem Gültekin Kliniği olarak açtığı kliniğini, daha sonra "Hayat'ın ÖZ'ü Kliniği " markasına döndürmüş ve hala Kadın Hastalıkları Doğumun yanı sıra, çeşitli estetik uygulamalarında yürütüldüğü kliniğinde hizmet vermektedir.

TELEVİZYON PROGRAMLARINA KONUK OLDU

Başta İstanbul'da pek çok ulusal televizyon kanalında olmak üzere, Ege Bölgesi'nde de çeşitli TV programlarına canlı yayın konuğu olarak katılmaktadır. Gültekin, mesleğinin yanı sıra PPL pilotluk sertifikası almış olup uçak kullanmak hobileri arasındadır.

TÜGİAD EGE ŞUBESİNDE YÖNETİM KURULU ÜYESİDİR

Aynı zamanda TUGİAD ( Türkiye Genç İş Adamları Derneği) Türkiye Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi olup , TÜGİAD Ege şubesinde halen yönetim kurulu üyesidir. TUGİAD Ege Şubesi Sağlık Komisyon Başkanlığı'nı yönetmektedir.