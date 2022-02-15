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Ergene Nehri'nin debisi düşüyor

AA, Gökhan Zobar - Güncel
Ergene Nehri'nin debisi düşüyor

Edirne ve Kırklareli'nde geçen hafta taşkına neden olan Ergene Nehri'nin debisi düşüşe geçti.

Edirne ve Kırklareli'nde geçen hafta taşkına neden olan Ergene Nehri'nin debisi düşüşe geçti.

Yenicegörece istasyonunda nehrin debisi 137 metreküp/saniye ölçüldü. DSİ'nin "turuncu alarm" ikaz durumu normale döndü.

Son dönemlerin en yüksek debisini gören nehirde, suyun akış hızı düşmeye başladı. Nehir, yatağına dönüşe geçti.

Kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlar sonrası debisi geçen hafta 10 kattan fazla artan Ergene Nehri, yatağında çıkarak tarım alanlarına yayılmıştı.

Edirne ve Kırklareli'nde taşan nehrin debisi 250 metreküp/saniye seviyelerine kadar yükselmiş, DSİ "turuncu alarm" ikazı uyarısı vermişti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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