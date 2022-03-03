Ergene'de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ergene'de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ergene'de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Ergene Kaymakamlığı'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısıyla, 5395 Çocuk Koruma Kanunu kapsamında İlçe Koordinasyon toplantısı 2022 yılı ilk toplantılarında 2021 yılı değerlendirilmesi yapılarak, 2022 yılında kadın çalışmaları ve çocuk çalışmalarıyla ilgili planlamalar yapıldı. - TEKİRDAĞ

Ergene'de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Emin Taşçı, Hisarcık, Ergene, Çocuk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title