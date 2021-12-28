Erenler Belediyesi İletişim Merkezinden üstün başarı

Erenler Belediyesi İletişim Merkezi (ERBİM), 2021 yılında toplam 13 bin 381 vatandaş başvurusundan 13 bin 323 tanesinin çözüme kavuşmasını sağladı. ERBİM'in başarısı hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Göreve başlar başlamaz ilk adım olarak vatandaş ilişkileri yönetimi konusunda ERBİM birimini kurarak önemli bir adım attık. Yılsonu verilerine göre attığımız adımın önemini daha iyi anlamış olduk" dedi.

Erenler Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan ERBİM birimi, 2021 yılı verilerini paylaştı. Erenler Belediyesi İletişim Merkezi ERBİM'in analiz verilerine göre 2021 yılında 13 bin 381 başvuru alan Erenler Belediyesi, 13 bin 323 başvurunun ilgili birime aktarılarak takibini sağladı ve yüzde 93,57 başarı oranı yakaladı.

Geri Dönüş zamanı analizlerinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm müdürlükler içinde 22 dakika, 10 saniye ortalama ile birinci olurken, tüm başvuruları olumlu veya olumsuz cevaplandıran Temizlik İşleri Müdürlüğü, en çok başvuru sonuçlandırma yüzdesine sahip oldu. Analizler hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Lokasyon bazlı analiz yapabilmemiz sayesinde hangi mahalleden hangi talep ve şikayetin geldiğini anlık görebilmemiz, bizleri oldukça rahatlatıyor. Yapacağımız yatırımların planlamasından tutunda, vatandaşlarımızın bizlere ulaşmadan dahi önümüzdeki yılda nelerle karşılaşabileceğini öngörüyor ve böylece önleyici yatırımlar yapabiliyoruz. Belediyemiz yönetiminde bildiğiniz üzere çalışan performansı çok önemli. Bu yazılım sayesinde hangi personel ne kadar sürede hangi işi yapmış veya yapamamış bunu görebiliyor ve performanslarını ölçebiliyoruz. Kamuda en önemli noktalardan biri olan Performans Ölçümünü böylelikle adaletli bir şekilde yapabiliyoruz. Hem Müdürlük hem Personel bazında hem de üst yöneticiler bazında kimin ne kadar başarılı olduğunu görebiliyoruz" dedi.

Analizlere göre karar veriyoruz

ERBİM analizlerini değerlendiren Başkan Kılıç, "Verilere baktığımız zaman vatandaşımızın rutin hizmetleri kapsayan taleplerinde bir artış görmedik. En net göstergemiz mahalle ve zaman bazlı analizlerde Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ait başvuru sayısı geçen yıla oranla hemen hemen aynıydı. Bu yıl en çok mücadele verdiğimiz konulardan biri veterinerlik hizmetleri oldu. Sokak hayvanları ile ilgili artan talepler şunu açıkça ortaya koyuyor ki, bu noktada hem iyi bir bilgilendirme yapmamız lazım. Çünkü sokak hayvanlarıyla beraber yaşamayı öğrenmeli, hem de koruyup kollamayı üstün bir kaliteyle yapmamız lazım. Bu sebeple hali hazırda var olan barınak projemizi hayata geçirmek için hızla hareket etmeye başlayacağız" diye konuştu.

Önleyici hizmetlerimizi verimli hale getirdik

Vatandaşın taleplerini daha detaylı analiz etme yeteneğine kavuştukları için, önleyici hizmetler vermeye başladıklarını aktaran Fevzi Kılıç, "Vatandaşımızın taleplerini daha detaylı analiz etme yeteneğine kavuştuğumuz için, önleyici hizmetler vermeye başladık. Önleyici hizmetlerde verebileceğim en iyi örnek, özellikle Fen işleri Müdürlüğümüzün çalışmalarıdır. Vatandaş talepleri sebebiyle rutin olmayan hizmetleri yoğun veren Fen İşleri Müdürlüğümüz geçtiğimiz yıllara oranla taleplerde düşüş yaşayarak, bin 111 adet başvuru aldı ve yüzde 98,54'ünü çözüme kavuşturdu. İleride oluşabilecek sorunları önceden tespit etmemizin en iyi örneklerinden biri olan asfalt ve yama çalışmalarımızla ilgili açıklığa kavuşturmak istediğim bir konu var o da vatandaşımızdan gelen 'Yol kazıldı öylece kaldı, Asfalt ne zaman atılacak?' sorusudur. Bu vesileyle şunu da belirtelim ki asfalt çalışması sadece Erenler Belediyemizin yaptığı bir çalışma değil. Tüm kurumların altyapı yenilemesini beklemek zorundayız. Bir de öngörülemez hava muhalefeti eklenince bazı zaman aksamaları olmakta. Bunun en iyi örneğini Erenler Caddemiz ve ara sokaklarında gördük. Eğer son kontrolleri yapmadan acele ederek asfalt atsaydık, altyapı çalışmalarında kalan eksiklikler sebebiyle atılan asfalt tekrar kazılmak zorunda kalacaktı. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan özellikle asfalt öncesi çalışma zamanlarında sabır göstermelerini istemekteyiz. Yaptığımız yatırımların uzun yıllar kalıcı olmasını hedeflediğimizden dolayı tüm altyapının bitmesini beklemek zorundayız" şeklinde konuştu.

Başarı güncel teknolojiyle geliyor

Teknolojiye yaptıkları yatırımın ne kadar kıymetli olduğunu anlatarak açıklamalarına devam eden Başkan Kılıç, "Teknolojiye adapte olmanın verimini aldık ve her geçen gün daha da verimli çalışmaya devam edeceğiz. Çalışan performansından, zamanı verimli kullanmaya ve hatta çöp kamyonlarının optimum yakıtla, optimum seviyede çöp toplamasını dahi sağladık. Böylelikle yakıt tasarrufundan tutun da, personelin daha verimli çalışması ve vatandaşın memnun kalmasına kadar birçok iyileştirmeyi başarmış olduk. 2022 yılına yine bir yenilikle gireceğiz. Yeni bir web sitesi altyapısıyla, ERBİM entegrasyonunu sağlıyoruz. Online hizmetlerde bazı yenilikler getiriyoruz. İş yeri açacak vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına, Ön Ruhsat Başvurusu, iş arayan vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak adına İŞ-KUR İş Arıyorum online başvurusu gibi hizmetleri hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra vatandaşımızın işini kolaylaştıracak ve bizlerin de daha çok veriyle daha rahat analiz yapabilmemizi sağlayacak sistemleri entegre etmeye devam edeceğiz. Başarıyı güncel teknolojiyle yakaladık ve kendimizi güncel tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA