Ereğli'de 'Yayalar Kımızı Çizgimiz" etkinliği düzenlendi
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Ereğli'de 'Yayalar Kımızı Çizgimiz" etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ereğli'de 'Yayalar Kımızı Çizgimiz' etkinliği düzenlendi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nca yurt genelinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla 2021-2023 yılı Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kamuoyuna tanıtılarak "Yayalar Kırmızı Çizgimiz"...

Konya'nın Ereğli ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nca yurt genelinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla 2021-2023 yılı Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kamuoyuna tanıtılarak "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, siyasi partilerin temsilcileri, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla, Yunus Emre Meydanı'nda yaya geçitleri başta olmak üzere birçok noktada "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması yapıldı. Jandarma ve polis ekipleri yaya geçidi bulunan yerlerde sürücüleri durdurarak yayaların öncelik hakkı olduğunu hatırlatıp, bilgilendirici broşürlerden dağıttılar. Etkinlikte konuşan Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, kampanyanın geniş kitlelere duyurulması amacıyla bu faaliyetin düzenlendiğini belirterek, "2011-2021 yıllarını kapsayan Karayolları Trafik Güvenliği ve Stratejisi'nde önümüzdeki 10 yıl içerinde trafik kazalarına bağlı ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedeflenmişti. Konulan hedefle AB ortalamalarına yurt genelinde ulaşılmıştır. Fakat halen yaya trafik kazası ölümlerinin fazla olduğunu görüyoruz. Bugün 30 Mart itibariyle ülke genelinde 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla yayaların trafik güvenliğini artırıcı bir etkinlik düzenledik. Her bir canın bizler için değeri var. Tek bir hayat kaybına dahi tahammülümüz yok. Yıl içerisinde özellikle yaya geçitlerinde denetimlerimizi artıracağız. Son yıllarda yolların güvenliği yapılan çalışmalarla arttı. Kazalardaki en büyük sebep insan faktörü. Bu farkındalık faaliyetleriyle inşallah trafik kazalarını azaltmayı ümit ediyoruz" dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu da vatandaşların trafikte yaya önceliğine azami dikkati göstereceğine yürekten inandığını belirtti. Yunus Emre Meydanı'ndaki yaya geçitlerinde yapılan etkinlik, Ereğli'nin muhtelif kavşak noktalarında da devam etti. Kaymakam Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve diğer protokol üyeleri yaya geçidinden karşıya geçerek farkındalık etkinliğini başlattılar ve kırmızı ışık işaretlemesine katıldılar. - KONYA

Ereğli'de 'Yayalar Kımızı Çizgimiz' etkinliği düzenlendi
Ereğli'de 'Yayalar Kımızı Çizgimiz' etkinliği düzenlendi
Ereğli'de 'Yayalar Kımızı Çizgimiz' etkinliği düzenlendi
Ereğli'de 'Yayalar Kımızı Çizgimiz' etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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