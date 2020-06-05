Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
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Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sokağa çıkma kısıtlaması kararının vaka sayısının artmasına bağlı olarak alındığını, ancak vatandaşlarımız sıkıntıya düşeceği için bu kararı iptal ettiklerini duyurdu.

05.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından sürpriz bir açıklamaya imza atarak hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağının iptal edildiğini duyurdu.

"700'E İNEN GÜNLÜK VAKA SAYISI BİNİ BULDU"

Twitter hesabından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce dün akşam alınan sokağa çıkma yasağının nedenini anlattı. Bu kararı almalarını vaka sayısındaki artışa bağlayan Erdoğan, "Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı

"VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTIYA DÜŞMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI"

Açıklamasının devamında alınan bu kararı neden iptal ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şu satırlara yer verdi: "Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı."

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN ŞEHİRLER HANGİLERİYDİ?

6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirler ise şunlardı: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı

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