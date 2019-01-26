Erdoğan Partisinin Gaziantep Adaylarını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'in belediye başkan adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'in belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karataş Spor Salonunda düzenlenen toplantıda partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Gaziantep'in Belediye Başkan adayları
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Fatma Şahin
Şahinbey ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Tahmazoğlu
Şehitkamil ilçe Belediye Başkan adayı: Rıdvan Fadıloğlu
Araban ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Özdemir
Islahiye İlçe Belediye Başkan adayı: Kemal Vural
Nizip ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Sarı
Nurdağı ilçe Belediye Başkan adayı: Ökkeş Kavak
Yavuzeli İlçe Belediye Başkan adayı: Mustafa kemal sakaroğlu
Oğuzeli ilçe Belediye Başkan adayı: (Cumhur ittifakı) Mehmet Sait Kılıç
Karkamış ilçe Belediye Başkan adayı: (Cumhur ittifakı) Mehmet Seydi Yılmaz
(İHA)