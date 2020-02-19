Erdoğan: Özbekistan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

19.02.2020 22:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:51

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ile ticaret hacminin 2,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk devlet başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından yapılan anlaşmalar için imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının icra edilmesi ile tarihi bir adım attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Millet Kütüphane'mizin açılış törenine onur konuğu olarak katılmayı kabul ettiği için ayrıca şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah yarın zatı devletleriyle Ankara'mızın ve tüm Türkiye'nin gurur abidelerinden biri olacak bu muhteşem eserin açılışını beraber yapacağız. İmam Buhari, İmam Maturidi, Ali Kuşçu ve Ali Şir Nevai gibi geçmişe gerçekten ilimleri, irfanları ile damgalarını vurmuş olan büyüklerimizin topraklarından buraya bir selam getirmeleri bizim için çok çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

'MAZİDEN ATİYE UZANAN KARDEŞLİĞİMİZ VAR'Özbekistan'da birinci turu Aralık, ikinci turu Ocak aylarında düzenlenen parlamento seçimleri sonucunda yeni hükümetin kurulduğunu kaydeden Erdoğan, seçim sonuçlarının Özbek halkı için hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özbekistan ile ilişkilerimizi ortak tarih, dil ve kültürümüz temelinde güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olarak tanımlıyoruz. Özbekistan'ın milli şairi merhum Abdulla Aripov'un veciz ifadesiyle 'Bizim tilimiz bir, dinimiz bir, imanımız birdir. Türkiye-Özbekistan kardeşliği maziden atiye uzanan kadim bir kardeşliktir.' Geçen sene Bakü'de yapılan 7'nci Liderler Zirvesi'nde Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne tam üyeliği ile aramızdaki bu birlikteliği daha da perçinledik. 34 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu, zengin tabi kaynakları, sanayi potansiyeli ve güçlü tarımsal üretimi ile Özbekistan bölgesinin cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sayın Mirzayev'in liderliğinde yürütülen açılım ve reform sürecini biz de takdirle izliyoruz. Bu kapsamlı reform sürecinde kardeşimiz Özbekistan'ın başarısı için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.'HEDEFİMİZ TİCARET HACMİMİZİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK'Bugün yaptıkları görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin tüm veçhelerini gözden geçirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Ticaret hacmimiz 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 27 oranında arttı. Ticaretimizin 2,2 milyar dolara uluşması elbette önemli bir başarıdır. İki ülke ticaretinde ilk kez hem ihracat hem de ithalat verilerinde 1'er milyar doları aşmış bulunuyoruz. Ama hala kat etmemiz gereken bir mesafe var. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz. Özbek istatistiklerine göre yalnızca geçen yıl 430 şirketimiz Özbekistan'da faaliyete geçmiş ve firmalarımızın sayısı 1306'ya ulaşmıştır. Bugün Sayın Mirzayev ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi birinci toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge bir sonraki toplantımıza kadar geçecek süre için adeta bir yol haritasıdır. Bu vesileyle değerli kardeşim Mirzayev'e ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde sergilediği irade için teşekkür ediyorum."'BU DAVET HALKIMIZA SAYGININ BARİZ ÖRNEĞİ'Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise konuşmasında "Kardeş Türkiye topraklarında Özbekistan heyetine gösterilen saygı ve itibar samimi konukseverlik için değerli dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına kalbi şükranlarımı sunuyorum. İmam Maturidi, İmam Tirmizi, Ali Kuşçu, Nevai'nin ülkesinden selamlar, dualar getirdik ve son 2 senede bizim yapmış olduğumuz işleri ileride tarihe yepyeni sayfalar olarak yazılacağından eminiz. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı dostane ilişkilerimiz tarihinde yepyeni sayfa açmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin resmi açılış törenine davet edilmemizi de Özbekistan halkına sergilenen yüksek saygının bariz örneği olarak görüyoruz. Değerli kardeşim ile gerçekleştirdiğimiz açık ve samimi müzakerelerimizde siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, ulaştırma, beşeri kültür alanlarına ait birçok konuları kapsamlı olarak değerlendirdik. Aramızda çok içerikli mülakat gerçekleşmiştir, Özbek Türk ilişkilerini ele aldık ve iş birliğimizin öncelikli yönlerinin geliştirilmesi ile ilgili görevleri belirledik. Müzakereler birçok güncel bölgesel ve uluslararası sorunlar, BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türkçe Konuşan Devletler Konseyi çerçevesindeki yaklaşımlarımızın da ortak olduğunu göstermiştir. Ticari ekonomik ve yatırım alanındaki iş birliğimize ivme kazandırmanın öncelikli görev olduğunun bir kez daha altını çizdik" diye konuştu.TÜRK ŞİRKETLERİ İLE 1 MİLYAR DOLARLIK YENİ PROJELERİki ülkenin ticaret hacminde 5 milyar doları hedefini yakalamak için potansiyel olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, şu mesajları verdi:

"Türk sermayesi ile ortak projelerin gerçekleştirilmesi konusu görüşmemizin merkez konularından birisi olmuştur. Bu konuda Türkiye'nin önde gelen şirketleri ile 1 milyar dolardan fazla olan yeni projeler hazırlanmakta. Bu süreci her açıdan destekleme konusunda mutabık kaldık. Çağdaş tehdit ve tehlikelerle mücadelede iş birliğimizi daha da pekiştirmek gerektiğini vurguladık. Keza biz Afganistan'da barış ve istikrara ulaşması konusunda kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. Söz konusu ülkede önemli altyapı ve sosyal projelerin gerçekleştirilmesi, ülkelerimizin ortak çıkarlarına tam olarak uymakta olduğunun altını çizdik. İslam'ın gerçek beşeri mahiyetinin dünya topluluğuna iletilmesinde bakış açılarımız ortaktır. Kardeş halklarımızın kalkınması, barış ve refah tesisi yolundaki geleneksel dostluk, gelecek vaat eden iş birliğini yeni aşamaya yükseltmek için tüm olanaklarımızı seferber etmeye hazırız. Kısaca söylersem Sayın Cumhurbaşkanı ile temaslarımız elbette iki halkın refahına hizmet edecektir."

Kaynak: DHA