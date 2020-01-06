Erdoğan, MİT'in yeni hizmet binası "KALE"nin açılış töreninde konuştu: (2)

06.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:19

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Milli İstihbarat Teşkilatının her alandaki başarılı çalışmaları sayesinde hiçbir ülkenin icazetine ve yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde, kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilme imkanına kavuştuğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) yeni hizmet binası "KALE"nin açılış töreninde katılımcılara hitap etti.

MİT'in uluslararası alanda hatırı sayılır, güçlü istihbarat kuruluşları arasında yer aldığını belirten Erdoğan, "Yurt dışı temaslarımda pek çok ülke tarafından Teşkilatımızın faaliyetlerinden sitayişle bahsedildiğini görüyorum. Sadece bilgi toplayan ve rapor eden bir kurum olmaktan öteye geçen Teşkilatımızın ürettiği bilgi, diplomasi masasında muhatapları karşısında kullanılan istihbarat ile diplomasiyi yakınlaştıran bir yere gelmiştir. Türkiye, Teşkilatımızın her alandaki başarılı çalışmaları sayesinde hiçbir ülkenin icazetine ve yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde, kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilme imkanına kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Teşkilatın başarılı çalışmalarını gördükçe her türlü desteği verdiklerini, mevzuatını güçlendirdiklerini, ihtiyaç duyduğu teknolojik donanımlar için gerekli bütçeyi ayırdıklarını, bunun yanı sıra operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla İHA, SİHA, istihbarat gemisi ve istihbarat uçağı gibi donanımları MİT'e kazandırdıklarını kaydetti.

"Sürekli yeniliklerin peşinde koşmaya devam edeceğiz"

Klasik tehditlerin, teknolojinin sağladığı imkanlarla giderek karmaşık hale geldiği süreçte istihbarat ile teknik kapasitenin birleştirilmesinin kaçınılmaz bir mecburiyet olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilatımız, bu bilinçte istihbarat toplama tecrübesini teknolojiyle harmanlanmış ve Suriye örneğinde olduğu gibi sahada fiiliyata dökmüştür. Hiç durmadan ilerleyen ve sonu olmayan bir derya haline gelen teknoloji konusunda diğer alanlarla birlikte istihbaratta da sürekli yeniliklerin peşinde koşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, veri temini ve görüntü istihbaratı başta olmak üzere teknik istihbaratta gelinen noktayı görüntü uydularıyla bir adım daha öteye taşımakta kararlı olduklarının altını çizerek, görüntü istihbaratında daha yüksek mesafeden daha fazla alanı kapsayan, sürekli izleme imkanı sunan, hava koşullarından bağımsız çalışabilen bir kapasiteye ihtiyaç olduğunun anlaşıldığını, bunun için gereken teknolojinin geliştirilmesi ve yeni bir uydunun bir an önce üretilerek faal hale getirilmesi konusunda TÜBİTAK başta olmak üzere ilgili kurumlara önemli sorumluluklar düştüğünü bildirdi.

"İstihbarat dağınıklığı ortadan kalkmış olacak"

Veri analizinin kritik bir başka mesele olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikte teröristlerin ve casusların tespitinde büyük verinin analiz edilmesi, profilleme çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. İstihbarat toplamada hukuki olarak tek yetkili merci durumundaki Milli İstihbarat Teşkilatımızın, veri analizi için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara ulaşabilmesi milli güvenliğimizin bir gereğidir. Bunun için de devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak durumundayız. Milli İstihbarat Teşkilatımız bu şekilde topladığı ve analiz ettiği verileri Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarımızla paylaşacaktır. Böylece istihbarat dağınıklığı ve koordinasyon sorunu da kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır.

Bunun önemini son yıllarda ard arda yaşadığımız krizlerde birçok kez müşahede ettik. En somut örnek olarak FETÖ'nün kurumlarımızdan temizlenmesiyle birlikte güvenlik alanındaki başarılarımız arka arkaya gelmeye başlamıştır. Güvenlik bürokrasimiz tek bir vücut halinde hareket ederek, ülkemize yönelik tehditlerle mücadele edebilme imkanına kavuşmuştur. Daha da önemlisi güvenlik kurumlarımız yeteneklerini, kapasitelerini hatta personellerini milli güvenlik ihtiyaçlarımız için paylaşılabilir bir noktaya eriştirmiştir. Bu tablo kurumlar arasında güvenin tesis edildiğine, devletin ve milletin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutulduğuna işaret ediyor."

"Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk"

Erdoğan, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları ile MİT'in başını çektiği güvenlik kurumları arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin iç ve dış güvenlik açısından gerekli olduğuna dikkati çekti.

Amaçlarının kurumlar arasındaki istihbarat iş birliğini, şahıslar üzerinden yürütülür olmaktan çıkartıp sağlıklı bir mekanizmaya kavuşturmak olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bunun için önümüzdeki günlerde başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. İnşallah bu kurulumuzun faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi tümüyle çözülmüş olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin ve milletin MİT'ten beklentisinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Karşı karşıya kaldığımız ve her geçen gün artan tehditlerin büyüklüğü, bu beklentiyi daha da artırıyor. Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Öyleyse bizim de diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şarttır." değerlendirmesini yaptı.

MİT'in başarılarını yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ancak kat etmemiz gereken daha çok yolumuzun olduğunu da biliyoruz. Bunların başında yeni teknolojileri ve yeni operasyonel yöntemleri geliştirmek geliyor. Milli İstihbarat Teşkilatımızın ülke içindeki görevlerini azaltarak yurt dışı operasyon kabiliyetini artırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin bir istihbarat yapısı hedefliyoruz.

Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların üstesinden gelebilmek, devletimizin bekasını ve milletimizin geleceğini güvence altına alabilmek için orta ve uzun vadede bu kabiliyete sahip olmaya mecburuz. Üstelik bu mücadeleyi sadece sahada değil sanal ortamda da yürütmemiz gerekiyor. İnternetin, teröristlerce ve casuslarca oldukça etkin şekilde kullanıldığı bir dönemde Teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahip olduğu nitelikli insan gücü ve çalışma azmiyle MİT'in Türkiye'nin karşısındaki sorunların çözümü konusunda kendisinden beklenen katkıları vermeye devam edeceğine inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Milli İstihbarat Teşkilatımızın isimsiz kahramanları gerektiğinde 'Derviş' ve gerektiğinde 'Akıncı' misali herhangi bir karşılık beklemeksizin görevlerini yerine getirmeyi sürdüreceklerdir. Bugün aynı zamanda 93'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Milli İstihbarat Teşkilatımız inşallah daha büyük başarılara burada imza atacaktır. Açılışını yaptığımız hizmet binasının Teşkilatımıza layık bir eser olduğunu ümit ediyorum. Teşkilat Başkanımızın 'KALE' olarak isimlendirdiği bu yeni karargahın özellikle de adına yakışır şekilde devletimizin ve milletimizin koruyucu kalelerinden biri olarak hizmet vereceğinden şüphe duymuyorum. Yeni hizmet binamızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

Notlar

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

Törende, MİT Başkanı Hakan Fidan tarafından Erdoğan'a "KALE" yerleşkesinin minyatürü hediye edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek "KALE"nin açılışını gerçekleştirdi.

(Bitti)

Kaynak: AA