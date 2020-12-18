Erdoğan, Merkel'le telefonda Doğu Akdeniz krizini görüştü: Yunan tarafı yeni bahanelerle görüşmelerden kaçıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdoğan, Merkel'le telefonda Doğu Akdeniz krizini görüştü: Yunan tarafı yeni bahanelerle görüşmelerden kaçıyor

18.12.2020 20:31 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, "Yunan tarafı yeni bahanelerle görüşmelerden kaçıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, yeni dönemde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri değerlendirildi.

MERKEL'E TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Almanya Başbakanı Merkel'e teşekkür etti.

Son AB Zirvesi'nde sağduyulu liderlerin katkısıyla olumlu gündeme atıfta bulunulmasını önemsediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yandan Türkiye-AB ilişkilerinde kriz çıkarmak için çaba harcayanların olumlu gündem ve karşılıklı yarar için açılmış bu fırsat penceresine zarar vereceğini dile getirdi.

Erdoğan, Merkel'le telefonda Doğu Akdeniz krizini görüştü: Yunan tarafı yeni bahanelerle görüşmelerden kaçıyor

"YUNAN TARAFI YENİ BAHANELERLE GÖRÜŞMEDEN KAÇIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmesine rağmen, Yunan tarafının yeni bahanelerle görüşmelerden kaçtığını belirterek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergilemeye devam ettiğini söyledi.

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE SON 2 YILDIR ZAMAN KAYBI YAŞANIYOR"

Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmesiyle zaman kaybı yaşandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son AB Zirvesi kararında daha güçlü şekilde atıfta bulunulan olumlu gündemin anahtarının 18 Mart Mutabakatının güncellenmesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'e yaklaşan Noel ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.

Erdoğan, Merkel'le telefonda Doğu Akdeniz krizini görüştü: Yunan tarafı yeni bahanelerle görüşmelerden kaçıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Sergen Yalçın Kylian Mbappe Mauricio Lemos Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Karar Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan, Merkel'le telefonda Doğu Akdeniz krizini görüştü: Yunan tarafı yeni bahanelerle görüşmelerden kaçıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 20:49:21. #1.14#
title