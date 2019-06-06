Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Kral Selman'a bayram tebriğinde bulundu. Erdoğan ve Abdülaziz, ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldı. Suudi Kral, İİT Dönem Başkanlığı döneminde Türkiye'nin gösterdiği çabalar nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti.
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