Erdoğan "Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni"nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, modernizasyonu tamamlanan Samsun-Sivas Demir Yolu hattına ilişkin, "Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, kuzey-güney koridorunda lojistik taşımacılığına yepyeni bir ivme kazandıracaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, modernizasyonu tamamlanan Samsun-Sivas Demir Yolu hattına ilişkin, "Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, kuzey-güney koridorunda lojistik taşımacılığına yepyeni bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Erdoğan, Samsun Garı'nda "Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni"ne katıldı.

Törendeki konuşmasına Samsunluları selamlayarak başlayan Erdoğan, kendilerini coşkuyla bağrına basan Samsun halkına teşekkür etti.

AK Parti Samsun İl Kongresi'nde görev alan dava arkadaşlarına şehre ve millete hizmet yolunda Allah'tan muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, Samsun'un demokrasinin, vefanın, kardeşliğin şehri olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Milli Mücadele'nin bayraktarlığını yapan Samsun'un 19 yıldır sürdürdükleri büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vesayetten darbecilere, terör örgütlerinden ekonomik tetikçilere kadar milletimizin istiklal ve istikbaline yönelik tüm saldırılarda Samsunlu kardeşlerimizi hep yanımızda bulduk. Biz de yatırımlarımızla, eserlerimizle, projelerimizle Samsun'a vefa borcumuzu ödemenin gayreti içinde olduk. Karadeniz'in en güzel şehirlerinden olan Samsun'u daha da güzelleştirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Geride bıraktığımız 18 senede Samsun'a toplam 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, turizmde, ticarette, tarımda Samsun'u 18 yıl öncesine göre çok farklı bir konuma taşıdık. Yatırımlarımız neticesinde Samsun 18 yıl öncesine göre artık geleceğine daha büyük bir umutla bakıyor. Tarım, turizm, sanayi ve ticarette elde ettiği başarılarla Samsun sadece çevre illere değil, tüm Karadeniz bölgesine ilham kaynağı oluyor. Bizler de Samsun'un bu başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz."

Samsunlu çiftçilerin, sanayicilerin, ticaret erbabının güçlenmesi için gereken her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Erdoğan, özellikle şehrin ulaşım altyapısındaki eksiklikleri gidererek, şehri Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında bir köprü haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Samsun'un doğu-batı hattında kritik bir şehir olmanın yanında tüm orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısı olduğunu belirterek, ancak Samsun'un uzun yıllar bu merkezi konumunun avantajlarını hakkıyla kullanamadığına dikkati çekti.

Benzer bir tablonun Türkiye'nin diğer pek çok ili için de geçerli olduğunu kaydeden Erdoğan, ulaşım altyapısındaki sorunların, şehrin gelişmesinin, kalkınmasının önündeki en büyük engellerlerden biri olduğunu dile getirdi.

"Makus talihi tersine çevirdik"

Kara, hava ve demir yolu ağlarının eksikliğinin, sanayici ve ticaret erbabı başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından hissedildiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz, son 18 yılda özellikle ulaşım alanında hayata geçirdiğimiz projelerle bu makus talihi tersine çevirdik. Tamamen ideolojik sebeplerle önümüze çıkarılan engellere aldırmadık. Yol medeniyettir diyerek yurt genelinde bir ulaşım seferberliği başlattık. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını 18 yıla sığdırmayı başardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 27 bin 715 kilometreye yükselttik. Otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3 bin 325 kilometreye çıkardık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osman Gazi Köprüsü'ne, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Nissibi Köprüsü'nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne, Ovit, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli Tüneli'ne kadar nice eseri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1990'da ihalesi yapılan, 1993'te ilk kazması vurulan, 17 bakan eskiten, göreve geldiklerinde patates deposu olması tartışılan Bolu Tüneli'ni hizmete açtıklarını anımsattı.

"Kesintisiz demir yolu bağlantısı kurduk"

Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 660 kilometreye yükselttilerini, havalimanı sayısını 56'ya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, havalimanlarının yıllık toplam yolcu kapasitesinin 60 milyon kişiden 318 milyona ulaştığını aktardı.

Türkiye'yi yüksek hızlı tren teknolojisiyle tanıştırarak, toplam 1213 kilometre uzunluğunda yeni hattı hizmete sunduklarına işaret eden Erdoğan, ülkenin, yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, yüksek hızlı tren hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği hızlı tren hatları da inşa ettiklerini belirterek, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu gibi stratejik projelerle Londra'dan Çin'e kesintisiz demir yolu bağlantısı kurmayı başardıklarını söyledi.

"Anadolu demir ağlarla örüldü"

Türkiye'nin demir yolu altyapısının tamamını modernize ettiklerini anlatan Erdoğan, son 18 yılda yenilenen demir yolu hatlarının uzunluğunun 11 bin 590 kilometreye ulaştığını aktardı. Erdoğan, "Anadolu bir baştan diğer başa demir ağlarla gerçek manada bizim dönemimizde örülmüştür." diye konuştu.

Açılışı yapılan Samsun-Sivas Rehabilitasyon Projesi'nin, Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyon yatırımı olduğunu söyleyen Erdoğan, toplam tutarı 350 milyon avroyu bulan yatırımın 153 milyon avroluk kısmının Avrupa Birliği hibe fonlarından karşılandığını kaydetti.

Proje kapsamında Samsun-Sivas arasındaki 431 kilometrelik demir yolu hattının tüm alt ve üst yapısıyla yenilendiğini ifade eden Erdoğan, 42 tarihi köprüden 17'sinde güçlendirme yapılarak tarihi köprülerin tamamının restore edildiğine dikkat çekti.

Erdoğan, 37 köprünün yıkılarak yeniden inşa edildiğini, 121 hemzemin geçidin güvenliğinin sağlandığını belirtti.

"Bölgemize çok ciddi katkıları olacak"

Mevcut 12 tünelin iyileştirildiğini, 19 yolcu durağı, 30 teknik bina, binin üzerinde menfez, 1 karayolu üst geçidi, 6 üst ve 1 yaya alt geçidinin inşa edildiğini söyleyen Erdoğan, "Tarihi önemdeki bu projenin Samsun'la birlikte tüm bölgemize çok ciddi katkıları olacaktır. Sinyalizasyon sistemiyle hat kapasitesini iki kat artırırken tren trafiğini de çok daha güvenli hale getirdik. Böylece Samsun-Amasya-Tokat-Sivas illerinde yaşayan tüm vatandaşlarımız demir yolu ile daha konforlu ve güvenli seyahat etme imkanına kavuştu." diye konuştu.

Samsun-Sivas arasında halen 8 saat 50 dakika olan demir yolu seyahat süresinin 5 saat 45 dakikaya düştüğünü belirten Erdoğan, "Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı kuzey-güney koridorunda lojistik taşımacılığına yepyeni bir ivme kazandıracaktır. Samsun Limanı'nı İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan bu hat sayesinde gelen ve giden yüklerin çok daha hızlı taşınması sağlanacaktır. Daha önce yıllık 2 milyon ton yükün taşındığı bu hattın kapasitesi yüzde 50 artarak yıllık 3 milyon tona çıktı. Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da birçok ekonomik ve ticari fırsatlar sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımın Samsun, Amasya ve Sivas'a hayırlı olmasını dileyen, eserin kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "Allah ömür verdikçe, bu can bu bedende durdukça Samsun'a, 81 vilayeti ve 83 milyon insanıyla bütün Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Samsun'dan tren sevkiyatını başlattı

Konuşmasının ardından videokonferans ile modernizasyon sahası içinde olan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlanan Erdoğan, Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekileri selamladı.

Vali Ayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas'a çok büyük hizmetlerinin olduğunu belirterek, beraberindekilerle hattın açılış kurdelesini kesti.

Hattın hayırlı olması temennisinden bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Ya Allah, Bismillah" diyerek Samsun'dan Sivas'a tren sevkiyatını başlattı.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun