Erdoğan: İsrail'le yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs başta olmak üzere Filistin meselesinde atılacak adımlar, sadece Filistinlilerin değil İsrail'in de güvenlik ve istikrarına katkı yapacaktır. Gerek İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Hertzog gerekse Başbakan Sayın Benet ile yeniden canlanan diyaloğumuzu bu bakımdan önemsiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerini kabul etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği konuklarına hitaben konuştu. Türk topraklarının, tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinde zulüm görmüş Yahudilerin sığınacakları bir huzur limanı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler 1492'de Engizisyondan kaçan Yahudilere kucak açmış bir milletiz. Osmanlı'nın Yahudilere kucak açmasını sağlayan ruh, bugün de en canlı şekilde mevcudiyetini korumaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında NAZİ mezaliminden kaçan çok sayıda Musevi de temerküz kamplarına gönderilmekten Türk hükümetinin kararlılığı ve Türk diplomatlarının insanüstü çabaları sayesinde kurtulmuştur" diye konuştu.

Haber : Caner ÜNVER/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

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