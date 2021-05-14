Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefet tek şart sundu: Sandığa gidelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililerle bayramlaşma programına katılarak, "Esnafımızın sıkıntıda olmaması için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Buna rağmen sıkıntıda olan varsa onlardan da helallik istiyoruz" dedi. Erdoğan'ın hellallik talebine muhalefet liderlerinden peş peşe yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Helalleşelim kesinlikle, erken seçime davet ediyorum" derken, Meral Akşener ise "Korkma, sandığı getir helalleşelim" ifadelerine yer verdi.

AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, 17 mayıs sabahı sona erecek tam kapanma sonrası uygulanacak normalleşme takviminin Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine toplantısı sonrası açıklanacağını söyledi.

"HEPSİNDEN HELALLİK İSTİYORUZ"

Erdoğan konuşmasında, "Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HELALLEŞELİM KESİNLİKLE"

Bunun ardından muhalefet liderlerinden jet hızıyla yanıt geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helallik' isteyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan yanıt vererek, Türkiye için erken seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçim" ifadelerini kullandı.

"KORKMA GETİR SANDIĞI HELALLAŞELİM"

Meral Akşener de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim" sözlerine yer verdi.

"HALKIN YÜZÜ YENİDEN GÜLECEK"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "Sayın Erdoğan, helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız. Evet, sandık Gelecek, halk kötü yönetimin faturasını kesecek ve siz gideceksiniz. Liyakatli kadrolar Gelecek, halkın yüzü yeniden gülecek." dedi.