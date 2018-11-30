Erdoğan, G-20 Zirvesi'nde Prens Selman'ı Görmezden Geldi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı. Liderlerin gündeminde Rusya-Ukrayna gerginliği var. Kaşıkçı cinayeti gölgesinde yapılacak zirvede aile fotoğrafı çekilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prens Selman'la selamlaşması dikkat çekti. Selman'ın ise suratının asıldığı görüldü.

ARJANTİN'DEKİ TARİHİ ZİRVE BAŞLADI

Zirvenin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, zirvenin düzenlendiği Costa Salguero fuar alanında konuklarını karşıladı. Karşılamanın ardından liderler, basına kapalı yapılan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek"temalı toplantıya katıldı.

ERDOĞAN, PRENS SELMAN'LA TOKALAŞMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Kaşıkçı cinayetinde gözlerin çevrildiği Prens Selman'la tokalaşmadı. Erdoğan aile fotoğrafı için yerine geçerken Prens'in yüzünün asıldığı görüldü.