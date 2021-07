Erdoğan'dan Türkyılmaz'a Gururlandıran Ödül

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, seçimi kazanmasının ardından bugüne kadar yaptığı projelerle adından sıkça söz ettirdi.

Türkyılmaz son olarak sokak hayvanlarının barındırılmasıyla yaptığı projeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan ödül aldı.

KEÇİÖREN'DE YAPILDI

Türkiye Belediyeler Birliği insanlar ve hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınarak hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanması; sahipsiz evcil ve sokak hayvanlarının durumlarının iyileştirilmesi, açlık ve susuzluklarına yönelik çözüm üretilmesi, sağlık sorunlarına yönelik girişimlerin geliştirilmesi ve vatandaş düzeyinde farkındalığın artırılması hedeflenmişti. Bu kapsamda belediyelerin başvurduğu projelere istinaden "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması (Enpati Hayvan Dostu Şehirler)" ödül töreni düzenledi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "En Pati Hayvan Dostu Şehirler Ödül Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımı ile Keçiören Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıldı.

KIRIKKALE'DE BİR İLK

Orijinal fikirler üreten tüm belediyeleri kutlayan Emine Erdoğan, "Dünya ortak evimizdir. Bu evi, diğer tüm canlılarla paylaşıyoruz. Onların, temel haklarına kavuşmasına yardımcı olmak hepimizin sorumluluğudur. Beslenmelerinden tedavilerine kadar, üzerimize düşen birçok ödev var" diye konuştu. Programa ayrıca Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve projeye sunan Belediye Başkanları katıldı. Toplamda 223 projenin yer aldığı ödül töreninde en iyi Belediyeler ödüllendirildi. Düzenlenen ödül töreninde Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz Kırıkkalelileri ve hayvan severleri gururlandırdı. Yahşihan Belediyemizin "Umutlu Pati Köy" projesi 223 projenin arasından ilk 10'a girdi. Keçiören Belediyesi Hayvan Barınağında gerçekleşen programda Başkan Türkyılmaz ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan aldı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın almış olduğu ödül Kırıkkale Belediyelerinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

BİZLERİ ÇOK GURURLANDIRDI

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz almış olduğu ödülden dolayı mutlu olduğunu belirtirken, "Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz diye düşünüyorum. Bizler göreve geldiğimiz günden beri can dostlarımız olan sokak hayvanlarımızı hep el üstünde tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Bugün burada aldığımız ödül bizleri çok gururlandırdı. Can dostlarımız için yaptığımız ve yapacak olduğumuz çalışmalarımız bundan sonra bize daha da çok cesaret verecek ve daha da iyisini yapmak için uğraş vereceğiz. Bizler Yahşihan Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızın her zaman yanında olacağız. Ödülü almamızda emeği olan tüm ekibime çok teşekkür ediyorum." Dedi.

Kaynak: Bültenler