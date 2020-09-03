Erdoğan'dan kurmaylarına Doğu Akdeniz talimatı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi hariç herkesle masaya oturabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına, Doğu Akdeniz konusunda Güney Kıbrıs Rum Kesimi hariç her ülkeyle aynı masaya oturulabileceği, muhataplarla yapılan her görüşmede de bu noktaya nasıl gelindiğinin iyi anlatılması talimatı verdiği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurmaylarına, "Doğu Akdeniz'de yüzde 100 haklıyız, haklılığımızdan vazgeçmeyiz. Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz. Bu 'haklarımızdan taviz vereceğiz' demek değildir. Herkesin kazanabileceği ortak bir zeminde buluşabiliriz" dediği belirtildi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilim devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin MYK toplantısında kurmaylarına konuyla ilgili talimatlar verdiği aktarıldı. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, muhatap ülkelerin farklı konjonktürlerde farklı söylemlere sahip olduklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin tezlerinin hep aynı noktada durduğunu ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.

"BUGÜNLERE NASIL GELDİK KAMUOYUNA ANLATIN"

Habere göre Erdoğan, "Bugüne kadar Doğu Akdeniz başta olmak üzere tüm diplomatik konularda muhatap ülkelerle söylemlerimizi karşılaştırın. Geçmişte Yunanistan başta olmak üzere bu ülkelere ne gibi desteklerde bulunduk bunları araştırın. Bugünlere nasıl geldik bunları kamuoyuna anlatın. Türkiye hep aynı noktada durdu. Fransa, Yunanistan gibi ülkelerin ise devlet başkanları sürekli değişti. Söylem ve düşünceleri de farklılık gösterdi, gelgitler yaşandı. Bugüne kadar yaşanan bu gelgitleri araştırın, geniş bir çalışma yapın, bana sunun. Hem muhataplarımızla görüşmelerde hem de kamuoyuna bunu iyi anlatalım" dedi.

"ALMANYA ARABULUCULUK YAPMAK İSTİYOR"

Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında değerlendirme yapan Erdoğan, "Biz bu konuda yüzde 100 haklıyız, haklılığımızdan vazgeçmeyiz. Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz. Bu, 'haklarımızdan taviz vereceğiz' demek değildir. Herkesin kazanabileceği ortak bir zeminde buluşabiliriz. Kazan kazan politikası uygulayabiliriz. Ama Yunanistan buna yanaşmıyor. Masada her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Siyasi çözümü destekliyoruz. Almanya arabuluculuk yapmak istiyor ama stratejik ortağı Fransa'yı da bir şekilde destekleme durumunda kalıyor" ifadelerini kullandı.