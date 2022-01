Erdoğan: Cumhur İttifakı emin adımlarla yolunda ilerliyor (2)

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Dereli'deki 'Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nin ardından Giresun Belediyesi'ni ziyaret etti, Atatürk Meydanı'nda aralarında Çotanak Spor Kompleksi ile Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de yer aldığı yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Nurettin Canikli, Çiğdem Karaaslan ve Ömer İleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeden aldığımız her nefes, içtiğimiz her yudum su, yediğimiz her lokma bize zehir. Ne zaman ki ülkemizi bu hedefimize de ulaştıracağız işte o vakit evlatlarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir ülkeyi gururla teslim edebiliriz. Bugüne kadarki her mücadelemizde yanımızda olan Giresun'un bu kutlu yolda da desteğini bizden esirgemeyeceğine, yürekten inanıyorum. Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.