Erdoğan: Coğrafyamızı mankurtlardan kurtardıkça geleceğe güvenle bakacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Aytmatov'un hem dünya tarihine hem siyasi tarihe kazandırdığı en dikkat çekici kavramın 'mankurt' olduğunu belirterek, "Mankurt kavramını ve bunu izah için anlattığı olayı biz de her fırsatta kendisini rahmetle anarak kullanıyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Cengiz Aytmatov 'un hem dünya tarihine hem siyasi tarihe kazandırdığı en dikkat çekici kavramın 'mankurt' olduğunu belirterek, "Mankurt kavramını ve bunu izah için anlattığı olayı biz de her fırsatta kendisini rahmetle anarak kullanıyoruz. Coğrafyamızı mankurtlardan kurtarabildiğimiz ölçüde hep birlikte geleceğimize güvenle bakabileceğimize, hedeflerimize hızla yaklaşabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Cengiz Aytmatov Uluslararası 4'üncü Issık-Göl Forumu' kapanış programına katıldı. Caparov ve heyeti ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nde çok verimli, samimi görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Siyaset, ekonomi, güvenlik, terörle mücadele, kültür ve eğitim gibi pek çok alanda atacağımız adımları kararlaştırdık. İkili ilişkilerimizin hak ettiği seviyeye ulaşması konusunda Kırgız dostlarımızla aynı hissiyatı paylaştığımızı memnuniyetle gördük. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını tahkim edecek her adımı cumhurbaşkanları olarak desteklemekte kararlıyız" dedi.

'TÜRKİSTAN COĞRAFYASININ KUTUP YILDIZI'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalem ve kelam erbabı değerler sayesinde canlılığını devam ettiren köklerin çiçek açtığını, serpilip büyüdüğünü belirterek, "Hep birlikte o ulu çınarların altında büyük bir aile olarak toplanıyoruz. Sahip olduğumuz medeniyet ve kültür hazinemizi işleyen yazarlarımız, şairlerimiz ve fikir adamlarımız yeniden diriliş ve yükseliş için bize yön gösteriyor, yol gösteriyor. Büyük şairimiz Yahya Kemal, Türkçe için 'ses bayrağımız' diyor. Cengiz Aytmatov işte bu bayrağı Türkistan coğrafyasının kutup yıldızı olarak tüm dünyada parıldayan, kalpleri buluşturan, gönülleri kuşatan bir sancak haline getiriyor" diye konuştu. 'ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN ŞAHSİYET'Kökleri çok eski tarihlere dayanan Kırgızların dünya edebiyatına kazandırdığı eşi olmayan 2 mücevher olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bunlardan ilki, kendi alanında dünyanın en uzun metni olma özelliğine sahip Manas Destanı ve destanın kahramanı Manastır. İkinci mücevher ise Cengiz Aytmatov'dur. Aytmatov, eserleri ile dünya edebiyatının en önemli kalemleri arasındaki yerini alırken bizatihi kendi hayat hikayesiyle de uzun uzun üzerinde durulmayı hak eden bir şahsiyettir. Yaptığı diğer hizmetlerle de Kırgızların günümüzdeki milli kahramanı haline gelmiştir. Yazdığı birbirinden değerli eserleri ile dünya çapında edebiyat tarihindeki yerini alırken bizatihi kendi hayat hikayesi ile de uzun uzun üzerinde durulmaya hak eden bir şahsiyettir" dedi. 'UMUTSUZLUĞA YER VERMEDİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, neredeyse her yaygın dile çevrilen on milyonlarca baskısı yapılan eserleri ile Aytmatov'un, doğduğu ve yaşadığı toprakları, Kırgız kültürünü tüm insanlığa tanıttığını belirterek, "Karargahının bulunduğu Talas Vadisi'ndeki Şeker köyünde dünyaya gelen Aytmatov'u tüm dünyanın ve tabii en başta da bizim ortak değerimiz olarak görüyoruz. 'Yazarlar toplumlarının aynasıdır' hakikatinden hareketle Aytmatov da ait olduğu toplumun aşklarını, özlemlerini, sevinç kederlerini büyük bir içtenlikle eserlerine yansıtmıştır, zor bir coğrafyaya hitap etmesine rağmen umutsuzluğa yer vermemiş" diye konuştu. 'HEDEFLERİMİZE HIZLA YAKLAŞABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aytmatov'un, Yunus Emre ve Hz. Mevlana'nın izinden gittiğini belirterek, "Bir ayağını doğduğu topraklara sabitleyen Aytmatov diğer ayağı ile de bütün dünyayı kuşatan cihanşümul bir daire çizmeyi başarmıştır. Burada bir arada bulunmamıza da vesile olan Issıkgöl Formu da Aytmatov'un başarılarından biridir. Kurucusu olduğu forma Aytmatov'un adının verilmesi bir kadirşinaslık örneği olarak takdirle karşılıyorum. Çok yönlü bir fikir edebiyat ve diplomasi insanı olan Aytmatov'un hem dünya edebiyatına hem de siyasi tarihe kazandırdığı en dikkat çekici kavramlardan biri nedir biliyor musunuz? Mankurtluktur. Kişinin kendisine, ailesine, toplumuna, milletine, tarihine, kültürüne kısacası daha önce sahip ve ait olduğu her şeye yabancılaşması hatta düşmanlaşması demek olan mankurtluk aslında kölelik anlamına geliyor. Unutulmaz eseri, 'Gün Olur Asra Bedel' romanında kullandığı 'mankurt' kavramını ve bunu izah için anlattığı olayı biz de her fırsatta kendisini rahmetle anarak kullanıyoruz. Coğrafyamızı mankurtlardan kurtarabildiğimiz ölçüde hep birlikte geleceğimize güvenle bakabileceğimize, hedeflerimize hızla yaklaşabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç