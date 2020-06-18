Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin detayları basına sızdı. İki lider; Ayasofya'nın ibadete açılması, Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik, vekil transferi tartışması, baro seçimleri, kovid-19, Meclis Başkanlığı seçimi, Libya meselesi ve Suriye'deki son durumu konuştu.

18.06.2020 07:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 08:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Beştepe'de 50 dakika süren 'sosyal mesafeli' buluşmasında sekiz kritik başlık gündeme geldi. Erdoğan'ın Bahçeli'yle, Kuzey Irak'ta başlatılan harekâtla ilgili sahadan gelen son bilgileri paylaştığı görüşmede Libya diplomasisi de detaylarıyla konuşuldu.

Son olarak 27 Mayıs'taki Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında bir araya gelen iki lider, normalleşme döneminde Beştepe'deki ilk yüz yüze görüşmede koronavirüs tedbirleri nedeniyle tokalaşmadı, fotoğraf çekiminde sosyal mesafeyi korudu.

TERÖRLE MÜCADELE TAM DESTEK

Erdoğan'ın Bahçeli'ye Pençe-Kartal Harekatı'nda sahadan gelen son bilgileri paylaşarak, operasyon planını anlattığı öğrenildi. Bahçeli'nin görüşmede harekâta tam destek vererek, Erdoğan'a terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi gerektiği mesajını ilettiği kaydedildi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde 8 kritik başlık ele alındı.

Ayasofya'nın ibadete açılması: Bahçeli'nin daha önce yaptığı açıklamalarda defalarca kez destek verdiği konu, toplantıda da gündeme geldi. Erdoğan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi ve Danıştay kararı sonrasındaki planlarını anlattı.

Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik: Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun seçime girmesini engellemek isteyen Erdoğan-Bahçeli, çözümü Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklikte buldu. Kanunda ön görülen değişikliğe göre vekil transferi yasaklanacak ya da kısıtlanacak. Böylelikle Babacan ve Davutoğlu'nun seçime girmesinin önü kesilmiş olacak.

Öte yandan vekil transferi tartışmasında da kamuoyunda nasıl bir yol hariyası izlenmesi gerektiği toplantıda konuşulan konular arasında yer aldı.

Baro seçimleri: Ankara Barosu ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş arasında yaşanan gerilim sonrası gündeme gelen baro seçimleri de toplantının maddeleri arasında yer aldı. AK Parti, bir ilde birden fazla baronun olması ve isteyen avukatın istediği baroya kaydolabilmesini istiyor. Bahçeli'nin bu düzenlemeye destek verdiği belirtiliyor.

Kovid-19: Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve herkes gibi bizim de en büyük sorunumuz haline gelen Kovid-19 salgınıyla mücadele toplantının ana gündem maddesi oldu. Erdoğan, alınan tedbirlerin verdiği sonuçlarını ve riskin artması durumunda alınacak tedbirleri Bahçeli ile paylaştı.

Meclis Başkanlığı seçimi: Yaklaşan Meclis Başkanlığı seçimi için iki liderin üzerinde durduğu iki isim var. Mevcut başkan Mustafa Şentop ya da Binali Yıldırım.

Libya meselesi: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolünü belirleyecek olan Libya meselesi, tüm detayları ile Bahçeli'yle paylaşıldı. Suriye meselesinde de bölgedeki gelişmeler veaktörler ele alındı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu

Politika Manşet

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