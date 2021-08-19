Erdal Beşikçioğlu'nun kızını görenler şaştı kaldı
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Erdal Beşikçioğlu'nun kızını görenler şaştı kaldı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızını görenler şaştı kaldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tatbikat Sahnesi'nın kurucuları Erdal Beşikçioğlu ve Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti. İşte ünlü çiftin kızları Derin'in son hali...

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaya başlayan Derin Beşikçioğlu'na yapım şirketlerinden dizi teklifleri gelmeye başladı.

"OYUNCULUĞU SEÇMEMDE AİLEMİN PAYI BÜYÜK"

Tiyatro eğitimine Strasbourg'da başladı ancak bir yandan da İstanbul'da konservatuvar sınavlarına hazırlanıyor. Çocukluğu anne babasının yanında tiyatro kulislerinde geçen, Derin Beşikçioğlu, oyunculuğu seçmesiyle ilgili şunları söylüyor: "Ailemin payı büyük. Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede kamera arkasında gözlemliyorum.

"SAHNENİN BÜYÜSÜNE KAPILDIM"

Lisede tiyatro topluluklarıyla yıl sonu gösterilerine çıktım. 12 yıl bale eğitimi aldım. Hem balede hem tiyatroda birçok sahne deneyimim oldu. Yine lisede kendi yazdığım, çektiğim ve oynadığım kısa filmim Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim."

Erdal Beşikçioğlu'nun kızını görenler şaştı kaldı
Erdal Beşikçioğlu'nun kızını görenler şaştı kaldı
Erdal Beşikçioğlu'nun kızını görenler şaştı kaldı

Kaynak: Snob Magazin

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