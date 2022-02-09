Erdal Beşikçioğlu'nun Ailece Alışveriş Turu

ANKARA (Snob Magazin) - Ailesiyle birlikte mağazaları dolaşan başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu objektiflere poz verirken "kolay gelsin arkadaşlar" demekle yetindi.

Erdal Beşikçioğlu kimdir?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir. Babası Vakıflar Bankası'nda müdürdü. Babasının tayinleri nedeniyle İlkokula Ankara'da başladı, sonra Kayseri ve İzmir'de devam etti. Liseyi İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı ve İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nde devam etti. Liseyi Ankara'da bitirdi. 1989'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine workshop çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı sene Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. 95-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev yaptı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görevine devam etti. Yazar Ayşe Kulin tarafından yazılan aynı adlı romanından uyarlanılan ve Erzincan Valiliği sırasında Vali Recep Yazıcıoğlu'nun yapılması için büyük emek harcadığı Başpınar Köprüsü'nün konu edildiği bir dizi filmde 2006 – 2008 tarihleri arasında Vali Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdı. 2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerinde oynadı. 46 Yok Olan, Adı Efsane, Çocukluk, Kağıt Ev, Hamlet dizilerinde oynayan oyuncu son olarak Hakim dizisiyle karşımıza çıktı.

Erdal Beşikçioğlu, konservatuvardan sınıf arkadaşı oyuncu Elvin Beşikçioğlu ile 1991'den beri evlidir. Derin adında bir kız çocuğu ve Ömer adında bir oğlu vardır.

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