Erdal Aksünger kimdir? Erdal Aksünger kaç yaşında, nereli? Erdal Aksünger hayatı ve biyografisi!
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Erdal Aksünger kimdir? Erdal Aksünger kaç yaşında, nereli? Erdal Aksünger hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Erdal Aksünger izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Erdal Aksünger kaç yaşında, nereli? Erdal Aksünger hayatı ve biyografisi! Erdal Aksünger kimdir?

Erdal Aksünger kimdir? Erdal Aksünger kaç yaşında, nereli? Erdal Aksünger hayatı ve biyografisi!
16.09.2020 21:31 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:35

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Erdal Aksünger hakkında araştırmalar yapılıyor. Erdal Aksünger kimdir? Erdal Aksünger kaç yaşında, nereli? Erdal Aksünger hayatı ve biyografisi!

24. DÖNEM CHP MV. ERDAL AKSÜNGER KİMDİR?

Erdal Aksünger, 8 Ekim 1968'de Erzincan Çayırlı'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Elif'tir.

İş Adamı; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

Profesyonel olarak futbol oynadı. Hollanda Kophke Tedarik Firmasının Türkiye Mümessilliğinin kurucusu ve ortağı oldu. Yabancılara gayrimenkul danışmanlığı yapan gayrimenkul yatırım şirketini, Genel Müdürü olduğu Gama Bilgisayar Ticaret Ltd. Şirketini ve İstanbul'da Multitec AŞ'yi kurdu. Aidata Bilgisayar Sistemleri Ticaret ve Sanayi AŞ'nin ortağı oldu. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcılığı ve Bilim ve Sanat Eğitim Vakfı (BİLSES) Başkanlığı görevlerinde bulundu. Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

İngilizce bilen Aksünger, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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