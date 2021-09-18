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Ercik'ten Mersinlilere teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ercik'ten Mersinlilere teşekkür

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, ilk günkü heyecan ve coşkuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayarak büyük bir katılımla programını takip eden Mersinlilere teşekkür etti.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, ilk günkü heyecan ve coşkuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayarak büyük bir katılımla programını takip eden Mersinlilere teşekkür etti.

Ercik, yaptığı yazılı açılmada, Mersinlilerin, 17 Eylül Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı heyecan ve coşku içerisinde bağrına basarak en iyi bir şekilde ağırladığını söyledi. "Kısa bir süre zarfında tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak bu sevgi selini oluşturmamız, AK Parti teşkilatlarımızın ve Cumhur İttifakının gücünün en net göstergesidir" diyen Ercik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk günkü aşkla, heyecanla ve büyük bir coşkuyla karşılayan, şehrimizin en uzak mahallelerinden gelerek, toplu açılış törenine katılan hemşehrilerimiz başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımıza, medya mensuplarımıza, emniyet güçlerimize ve sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mersin yine bir tarih yazdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin programının Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısıyla başlayıp, Toroslar Emir Sultan Cami'nin açılışı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ziyareti, Akdeniz Belediyesi ziyareti, Toplu Açılış Töreni ve Gençlerle Buluşması ile sona erdiğini hatırlatan Ercik, "Toplamda 3.2 milyar lirayı bulan 341 eserin ve hizmetin toplu açılışını, Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştirmiş olduk. Bizim siyasetimiz eser, icraat ve hizmet siyasetidir anlayışı Mersin'imizde bir kez daha yerini bulmuştur. Toplu açılış törenine katılım, yaşanan coşku ve heyecan, Mersinli hemşerilerimizin Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanımıza duyduğu saygıyı ve teveccühü bir kez daha açıkça göstermiştir. Şehrimize teşriflerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza Mersin olarak şükranlarımızı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ercik açıklamasının sonunda, Cumhurbaşkanı ile birlikte Mersin'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile kabine üyelerine, milletvekillerine ve parti yöneticilerine de teşekkür ettiğini belirtti. - MERSİN

Ercik'ten Mersinlilere teşekkür

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