16.09.2019 10:45

Erbane grubu kuran kadınlar, yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkmaya başladı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde erbane eğitimi alan kadınların performansı göz dolduruyor. Yaklaşık 2 yıldır erbane eğitimi gören kadınlar yöresel kıyafetlerini giyerek artık özel günlerde sahneye çıkmaya başladı.

Kızıltepe Lider Kadın Derneği bünyesinde kurulan erbane kursunda yaklaşık 2 yıldır 40 kadın eğitim görüyor. Bu kültürü yaşatmak için yola çıkan kadınlardan 15'i artık profesyonel olarak özel gün ve etkinliklerde sahneye çıkıp performanslarını sergiliyor. Kursiyerler arasında ev hanımı da var öğrenci de var. Hünerli kadınlar, yöresel kıyafetlerini giyerek Kürtçe, Türkçe ve Arapça şarkılar eşliğinde erbane vuruyor. Kızıltepe'nin hünerli kadınları Midyat, Viranşehir gibi ilçelerde sahne aldıklarını artık yöresel kıyafetlerini giyerek şehir dışında da sahneye çıkmak istediklerini vurguladı.

Kadınlar erbane kursu sayesinde hem sosyalleşiyor hem de hoşça vakit geçiriyor. Kadın kursiyerlerden Sevim Turgay, "36 yaşında ev hanımıyım. Bir buçuk yıldır buraya geliyorum. Memnunuz. Geliyoruz burada huzur buluyoruz" dedi.

Rozerin Abik ise "Gitmediğimiz yerlere gittik, sahne ile insanlarla iletişimimiz daha çok gelişti, sahneye çıktığımız zaman artık inşaların yüzlerine bakabiliyoruz. Eskiden utangaçtık artık tedirgin olmadan kendimizi ifade edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA