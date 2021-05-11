Erbakan'dan hayati 'Filistin' çağrısı: Acilen TSK öncülüğünde Barış Gücü kurulmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada İsrail işgali ve vahşetine dünyanın sessiz kaldığını, İslam alemi olarak sadece boş laf yerine artık fiili olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, işgalci İsrail'in barbarlığına karşı 'Gün artık konuşma günü değil, icraat günüdür. İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'nin çağrısıyla acil olarak tekrar toplanmalı, Filistin Devleti'nin talebiyle, Filistin Devleti'nin başkenti Kudüs'e yapılan saldırıları sonlandırmak üzere, TSK'nın öncülüğünde bir Barış Gücü oluşturulmalıdır. " çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada İsrail işgali ve vahşetine dünyanın sessiz kaldığını, İslam alemi olarak sadece boş laf yerine artık fiili olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

"GÜN; NAMUSUMUZA, MESCİD-İ AKSA'YA SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR"

Erbakan şu ifadeleri kullandı: "HaremiŞerif ve Mescidi Nebevi'den sonra üçüncü mescidimiz ve ilk kıblemiz, Mescidi Aksa yine birSiyonisttecavüzle, yine bir Siyonist terörle karşı karşıyadır. Şu mübarek Ramazan ayındaMescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, resmen terör estiriyor. Çok daha acı bir tablo ise Gazze'de yaşandı. İsrail'in Gazze'ye yaptığı füze saldırılarında 9'u çocuk 20 kişi şehit oldu. Mescid-i Aksa'ya, Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetli saldırılar 4 gündür devam ediyor. DünyaSiyonizmi tarafından atılan bu adım karşısında 50 seneden beri ifade ettiğimiz gibi, tüm İslam Alemi olarak yapmamız gereken;boş laflar,sözlü kınamalar veağlayıp - sızlanmayerine, mutlaka fiili adımlar atmak ve yaptırımlar ortaya koymaktır! Gün bugündür,gün "namusumuza",Mescidi Aksa'ya,Kudüs'esahip çıkma günüdür!Gün kıyama kalkma ve mutlaka fiili adımlar atma günüdür. Kudüs'ün hamisi "Sultan Abdulhamid Han'ın torunları olarak, bu kıyamı en güçlü şekilde bizlerin yapması gereklidir."

"KUDÜS VE FİLİSTİN'DEN SONRA HEDEFTE TÜRKİYE VE İRAN VAR"

Yapılan vahşetin planlı olduğunu, asıl hedefin Büyük İsrail projesi kapsamında Filistin ve Kudüs'ten sonra İran ve Türkiye'nin topraklarını yutmak olduğunu uyarısında bulunan Erbakan, "Biz şuurlu Müslümanlar olarak çok iyi biliyoruz ki;bu iş Kudüs'le ve Filistin'le bitmiyor, bunun arkasından sıra Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın ve Türkiye'ninönemli bir kısmının yutularak, Büyük İsrail'in kurulmasına geliyor Allah muhafaza buyursun. Büyük İsrail'in merkez olduğu,Siyonistler dışında 7 milyar insanın köle olduğu tek dünya devletini kurmaktır. Siyonizm inancının gereğini, tıynetinin gereğini 5000 senedir yapıyorveyapacak, istediğiniz kadar kınayın,lanetleyin,telin edin,onlar üzerine düşeni yapıyor da, asıl önemli olan biz ne yapıyoruz ? Müslüman ülkelerin yöneticileri ne yapıyor?1948'deİsrail'in kurulmasından bu yana habire toplantı yapıyorlar. Toplan, konuş, konuş, en sonunda da bir bildiri yayınla, "bu olayları kınıyoruz, lanetliyoruz" deyip dağıl.Sen istediğin kadar kına, istediğin kadar lanetle, adamlar adım adım hedefe yürüyor. Gün konuşma günü değil, yapma günüdür! Artık adım atma vakti geldi de geçiyor!" şeklinde konuştu.

"KUDÜS'Ü KORUMAK İÇİN ACİLEN TSK'NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE BARIŞ GÜCÜ OLUŞTURULMALI"

BM'de 29 Kasım 2012 tarihinde yapılan oylamayla Filistin'in Uluslararası Statüsü "Devlet" olarak tanındığını, dünyadada 150'ye yakın devletin de bunu kabul ettiğinin altını çizen Erbakan,"İslam İşbirliği Teşkilatı ise 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde, Filistin Devleti'nin başkentinin İsrail tarafından işgal altında tutulan Kudüs olduğunu tüm dünyaya deklare etmişti. Bu iki karardan hareketle; İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye'nin çağrısıyla acil olarak tekrar toplanmalı, Filistin Devleti'nin talebiyle, Filistin Devleti'nin başkentine yapılan saldırıları sonlandırmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla bir Barış Gücü oluşturulmalıdır.Bağımsız devletlerin kendi topraklarına yabancı güçleri davet etmesi uluslararası bir haktır ve bu hak Filistin Devleti tarafından acilen kullanılmalıdır. Oluşturulacak Barış Gücü'ne en büyük desteği ve katılımı da TSK sağlamalıdır." dedi.

"ERBAKAN HOCA FİLİSTİN'E ASKER GÖNDERMİŞTİ"

Filistin'e daha önce Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından Filistin devletinin talebiyle asker gönderildiğini hatırlatan Fatih Erbakan, "Bu adım daha önce Merhum Erbakan Hocamız tarafından atıldı. 54. Hükümet döneminde Türkiye, Filistin Devleti'nin talebiyle El-Halil kentini korumak üzere Filistin'e asker gönderdi. Siyonizm karşısında laf değil, icraatkonuşur! Bu icraatları da "kuvvet ve kudret sahibi ABD ve İsrail değil,Cenabı Allah'tır"diyenler gerçekleştirebilir. Bu adımlar bugün atılmazsa, yarın Yeniden Refah Partisi iktidarında mutlaka atılacaktır." ifadelerini kullandı.