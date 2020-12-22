Pınar Gültekin'in aile avukatı Epözdemir: "Korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde Cemal Metin Acvı, varil ve palet hazır olacak"
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Pınar Gültekin'in aile avukatı Epözdemir: "Korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde Cemal Metin Acvı, varil ve palet hazır olacak"

22.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:25

Pınar Gültekin'in aile avukatı Epözdemir: "Korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde Cemal Metin Acvı, varil ve palet hazır olacak" Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde saat 13: 30'da gerçekleştirilecek keşif öncesi açıklamalarda bulundu.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Epözdemir: "Korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde Cemal Metin Acvı, varil ve palet hazır olacak"

MUĞLA - Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde saat 13: 30'da gerçekleştirilecek keşif öncesi açıklamalarda bulundu. Epözdemir, "Keşif bölgesinde sanık, bilirkişi, cinayette kullanılan benzer bir varil ve palet hazır olacak. Sanık, bize göre mantık ve fizik kurallarına aykırı olan cinayeti nasıl işlediğini anlatacak" dedi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası'nda bağ evinde Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra varile konulan, cesedi yakılarak üzerine beton döküldükten sonra dereye atılan Pınar Gültekin cinayetinin ilk duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş, 22 Aralık Salı günü olayın gerçekleştiği bağ evinde sanığın da katıldığı bir keşif yapılmasına karar verilmişti. Saat 13: 30 gerçekleştirilecek keşif öncesi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir Adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Epözdemir, "Soruşturmanın başından bu yana keşif talebimiz vardı. Buradaki temel iddiamız bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği noktasındaydı. Çünkü 1.83 boyunda maktule ve yaklaşık 68 kilo. Bahsi geçen varil ise 96-98 kilo görünüyor. Yaklaşık 170 kilonun tek başına taşınması mantık fizik kurallarına aykırı. İlmik ilmik cinayeti işlemiş organize bir şekilde bütün detayları düşünmüş bir profil var karşımızda. Önce odunla yakmaya çalışıyor, olmayınca benzinle yakıyor, sonrasında beton döküyor ve varil yardımıyla dereye atıyor. Baktığınız zaman her aşaması düşünülmüş bir süreç."

"Bizim için keşif çok önemli"

Epözdemir, "Biz de bu süreçte cinayete yardım eden, suç delillerini gizleyen başka faillerin olduğunu iddia etmiştik. Hatırlarsanız soruşturma aşamasında MOBESE kayıtları ile ilgili talebimiz oldu. Biyolojik incelemelerle ilgili talebimiz oldu. HTS analiz raporlarına ilişkin taleplerimiz olmuştu. Mertcan Avcı'nın da suç delillerini gizleme yok etmekten tutuklanması ve hakkında iddianame tanzim edilmesi gündeme gelmişti. O aşamada bir keşif talebimiz vardı. Çünkü keşifte mahkeme direk temas edebiliyor olaya. Olayın örgüsü, oluşma şekilleri olarak bilirkişi dinleyebiliyor. Onlara soru yöneltebiliyor. Bizler de soru sorabiliyoruz. O yüzden keşif bizim için çok önemli. Sanığın anlatımında çok ciddi çelişkiler var. Saat 13: 30'da keşif yapılacak" dedi.

"Pınar'ın ailesi keşife katılmayacak"

"Biz aile ile görüştük. Keşif mahallinde bir duygusal yıkım olur diye Pınar'ın ailenin gelmesini doğru bulmadık. Çok travmatik etkileri olabilirdi. Bunu keşif mahallinde tekrarlanmasını istemedik. Keşif bölgesinde sanık, bilirkişi ve cinayette kullanılan benzer bir varil hazır olacak. Palet hazır olacak.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Epözdemir: 'Korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde Cemal Metin Acvı, varil ve palet hazır olacak'
Pınar Gültekin'in aile avukatı Epözdemir: 'Korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde Cemal Metin Acvı, varil ve palet hazır olacak'
Pınar Gültekin'in aile avukatı Epözdemir: 'Korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde Cemal Metin Acvı, varil ve palet hazır olacak'
Pınar Gültekin'in aile avukatı Epözdemir: 'Korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde Cemal Metin Acvı, varil ve palet hazır olacak'
Pınar Gültekin'in aile avukatı Epözdemir: 'Korkunç cinayetin işlendiği bağ evinde Cemal Metin Acvı, varil ve palet hazır olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN

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