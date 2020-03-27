Enver Aysever ve Can Ataklı hakkında suç duyurusu
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Enver Aysever ve Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Avukat Zeki Arıtürk, koronavirüs hakkında alınan önlemlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle Enver Aysever ile uzaktan eğitimde yer alan başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle Can Ataklı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

27.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:46
Enver Aysever ve Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Avukat Zeki Arıtürk, koronavirüs hakkında alınan önlemlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle Enver Aysever ile uzaktan eğitimde yer alan başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle Can Ataklı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Avukat Zeki Arıtürk tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gazeteci Enver Aysever hakkında yapılan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Aysever'in 19 Mart 2020 tarihinde yaptığı paylaşımdaki karikatürün, İslam dinini alenen aşağıladığı belirtilerek, "Şüpheli, yapmış olduğu paylaşımla alenen ülkemizdeki Müslüman insanları hedef alarak aşağılamakta, beyinlerinin dezenfekte edilmesi gerektiğini söylemektedir. Nitekim paylaştığı görselde, ülkemizde de etkisini gösteren ölümcül covid-19 virüsüne karşı Müslümanların beyinlerinin temizlenmesi gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Bu bağlamda, şüphelinin bu paylaşımıyla İslam dini mensubu olan Müslümanların zihniyetinin kirli bir zihniyet olduğu alenen ifade edilmiştir." denildi.

Can Ataklı hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde ise koronavirüse ilişkin alınan önlemler kapsamında internet ortamında öğrencilere ders vermek ve eğitim-öğretim hayatının devamını sağlamak amacıyla EBA TV üzerinden yayınlanan derslere ilişkin 23 Mart 2020 tarihinde TELE 1 televizyonunda yayınlanan programda, İslam dininin emri olan başörtüsünü kullanan bir öğretmeni ve aynı zihniyette olan kişileri alenen aşağıladığı belirtildi.

Ataklı'nın, başörtüsü kullanan eğitimcileri alenen hedef aldığı vurgulanan dilekçede, "İnsanları başörtülü ve açık olarak ayırarak kendi düşünce yapısına uymadığı için belli bir kıyafetin giyilmesinden bahisle ayrımcı bir tavır takınarak bunun genç öğrenciler üzerinde yanlış imaj oluşturma amacı taşıdığını belirtmesi ayrımcılık unsurunun gerçekleştiğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçelerinde, her iki şüphelinin de ayrı ayrı "basın yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Suç duyurularına ilişkin AA muhabirine konuşan avukat Zeki Arıtürk, "Bir takım doğal afetleri, salgınları, hastalıkları fırsat bilerek bir takım kötü niyetli kişiler, bozuk zihinlerindeki düşünceleri ya kalemleriyle ya da dilleriyle zerk etmektedirler. Bunlara karşı da önlemler almak için özellikle kendisini gazeteci olarak adlandıran Enver Aysever, eleştiri sınırlarını aşarak, dini değerlerimizi alenen aşağılayan bir karikatürü twitterdan paylaşmıştı. Karikatürde dezenfektasyon kıyafetli birisinin, sakallı birisinin kafatasını açıp dezenfekte ettiği görülmektedir. Aysever, paylaşırken de 'Sadece bu sorun' demiştir. Özetle eleştiri sınırı aşılarak dini değer ve sembollere saygısızca ve alenen aşağılamaya çalışmıştır. Her ne kadar daha sonra verilen tepkilerden sonra pişmanlık gösterip ilgili tweeti silmişse de yaptığı eylemle inançlı kesimi aşağılayarak gücendirmiştir." dedi.

Can Ataklı'nın ise uzaktan eğitim programında ders anlatan başörtülü bir öğretmen üzerinden açık bir şekilde eleştiri sınırlarını aşarak İslam dinince kutsal olduğu kabul edilen başörtüsünü, başörtülüleri ve bu yolla başörtülü öğretmenleri alenen aşağıladığını belirten avukat Zeki Arıtürk, şöyle konuştu:

"Türk Ceza Kanunu 216. maddesinde, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.' denir. Benzer düzenlemeler Avrupa'da da mevcuttur. Bizim ceza sistemimizde bu suçun basın-yayın yolu ile işlenmesi ayrıca ağırlaştırıcı hal olarak düzenlenmiştir. Her ne kadar ülkemizi ve dünyayı derinden etkileyen Covid 19 virüsü nedeniyle ivedi işler dışında adli süreçler, geçici süre ile askıya alınmış olsa da bu durum savcılıkların kapandığı anlamına gelmediği bilinciyle, bu sıkıntılı durumu fırsat bilerek kutsal dinimizi veya dini değerlerimizi eleştiri sınırlarını aşarak alenen aşağılayan ve kamusal barışımızı bozmaya çalışan bu gibi kişilere karşı tepkisiz kalamayarak bu münferit olaylar gibi halkımızı alenen aşağılayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hiç kimsenin toplumumuza kin ve nefret tohumu yerleştirmesine müsaade etmeyeceğiz. Elimizden gelen tüm hukuki ve bu hastalıklı zihniyetlerle yasal imkanlarla mücadele edeceğiz."

Kaynak: AA

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