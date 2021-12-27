Enstrümanların Dilinden - Piyano ESEV bünyesinde piyano eğitimi alan öğrencilerimiz sizlere güzel bir piyano dinletisi sunacaktır.

Etkinlik Türü: Dinleti

Etkinlik Tarihi: 28 Aralık 2021, Salı

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 19: 00

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