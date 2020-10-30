İzmir Bayraklı'daki kurtarma çalışmalarından bir iyi, iki kötü haber

İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden 6 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından bir kadının cansız bedenine ulaşılırken oğlu ise yaralı olarak kurtarıldı. Aynı bölgede çöken 8 katlı apartmandan ise bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.