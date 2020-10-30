İzmir Bayraklı'daki kurtarma çalışmalarından bir iyi, iki kötü haber
İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden 6 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından bir kadının cansız bedenine ulaşılırken oğlu ise yaralı olarak kurtarıldı. Aynı bölgede çöken 8 katlı apartmandan ise bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Yaşanan şiddetli depremin ardından İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremden 6 saat sonra yaşlı bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Aynı dairedeki oğlu ise yaralı olarak ekipler tarafından kurtarıldı.
Enkaz altında yakınlarını bekleyenlerin feryatları yürek dağlarken enkaz altında hala çok sayıda insanın olduğu öğrenildi. İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı binadan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
8 KATLI APARTMANDAN KÖTÜ HABER GELDİ
Bayraklı Dumlupınar Sokak'ta tamamen yıkılan 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler zaman zaman çevredekilerden tam sessizlik istedi. Ekiplerin çalışması devam ederken enkaz altından acı haber geldi. Tamamen yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Cenaze, kimliği belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği enkazda çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL