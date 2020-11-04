Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın babası: Binada çimento kullanılmamış
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Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın babası: Binada çimento kullanılmamış

04.11.2020 19:48 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:09

İzmir depreminden 91 saat sonra sağ kurtarılan 3 yaşındaki Ayda'nın babası Ufuk Gezgin, "Binada kolon kesme, herhangi şey yok, bunlar uydurma. Bilmiyorum müteahhit mi uydurdu? AFAD'çılarla görüşebilirsiniz, binada çimento kullanılmamış" dedi.

İzmir'deki deprem sonrası bina enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Ufuk Gezgin, "AFAD'çılarla konuşun. Tuttuğunuz zaman tuz buz oluyor, betonunda sıkıntı var, demirinde sıkıntı yok. Çimento kullanılmamış. Denetlenmiyoruz, lütfen denetleyin. Can bu Başkanım, lütfen" diye konuştu.

Eşi Fidan Gezgin'in Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenazesinde taziyeleri kabul eden Ufuk Gezgin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç taziyesini iletti.

"DENETLEME YAPMAMIZ LAZIM"

Ufuk Gezgin, Özkoç'tan da binaların denetlenmesini isteyerek, "Bunun sağı solu, partisi yok. El ele vermemiz lazım. Denetleme yapmamız lazım. Yapılmıyor. Siz de yapmıyorsunuz, o da yapmıyor, hiç kimse yapmıyor. Bu can, bundan ötesi var mı? Ötesi yok. Lütfen, istirham ediyorum tüm devletimize, denetlesinler. Para kazansın insanlar, kazanmasın demiyoruz ama can bu. 3 kuruş fazla olsun, sağlam olsun. Bu başımıza gelecek. Şurada 9 apartman yıkılmış. Hepsi yıkılsaydı daha büyük şeyler olacaktı. Ekipler daha az olacaktı, çıkarılma şansı daha az olacaktı." diye konuştu.

"TUTTUĞUN ZAMAN ELİNDE PUF PATLIYOR"

Gezgin, gazetecilerin binayla ilgili herhangi bir rapor bulunup bulunmadığına dair sorusu üzerine, "1996'da 'Deprem yönetmeliğine uygundur.' diye şey verilmiş. Daha sonra kolonlarına güçlendirme yapıldı. Öyle kolon kesme, herhangi şey yok, bunlar uydurma. Bilmiyorum müteahhidi bulundu mu, o mu uydurdu? AFAD'çılarla görüşebilirsiniz, 'Betonunda sıkıntı var, demirinde sıkıntı yok.' diyor. 'Çimento kullanılmamış.' diyor. Tuttuğun zaman elinde puf patlıyor. Zaten enkazın uzun sürede kaldırılmasının sebebi o. Kepçe ya da vinç aldığı zaman tuz buz oluyor." ifadelerini kullandı.

Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın babası: Bina da çimento kullanılmamış

"KIZIMI İNŞALLAH KUCAĞIMA ALACAĞIM"

Tedavisi süren kızını 2 dakika görebildiğini aktaran Gezgin, "Yoğun bakımda olduğu için tedbir amaçlı göstermiyorlar. Herhangi bir yaşamsal fonksiyonunda sıkıntı yok. Sadece biraz vücudu susuz kalmış, onunla takviye yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda kucağıma alacağım" dedi.

Ufuk Gezgin, kızının ne zaman taburcu edileceğinin belli olmadığını belirterek, "1996'dan beri o evde oturuyorum. 5 yıl ailemle yaşadım. Semtimden mutluyum. Benim her zaman deprem korkum var, altımızdan fay hattı geçiyor. Ben de lüks yerlerde, kayalıkların olduğu yerde yaşayayım isterim ama herkesin imkanı bu kadar." değerlendirmesinde bulundu.

"20 DAKİKA ÖNCE ÇEVRİM İÇİYDİ"

Depremden 20 dakika önce eşimle telefonda görüştüm. Parktalardı, oynuyorlardı. Depremden bir dakika önce WhatsApp'tan çevrim içi olmuş. Büyük ihtimal parktan döndükleri için koronavirüs nedeniyle üstünü çıkarıyorlardı. Çamaşır makinesinin önünde bu olay gerçekleşti. Oğlum Atakan okuldaydı, ben de iş yerindeydim. Ayda ve annesi içeride kalmış" diye konuştu.

Gezgin, depremden 20 dakika önce eşiyle telefonda konuştuğunu, depremden bir dakika önce de Fidan Gezgin'in WhatsApp'ta çevrim içi olduğunu belirtti.

Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın babası: Binada çimento kullanılmamış
Haber Yorumları (1)
ALİ: Aynen yeni yapilan binalara baktiginda tuglada hic cimanto gozuk muyor bina sahibleri gormuyorlarmi
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