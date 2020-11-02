Enkaz altında kalan üniversite öğrencisi Seda'nın cansız bedenine ulaşıldı
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Enkaz altında kalan üniversite öğrencisi Seda'nın cansız bedenine ulaşıldı

02.11.2020 23:37 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:47

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok bina yıkıldı. Ekipler enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken, deprem bölgesinden bir acı haber daha geldi.

SEDA DİNÇER'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İHA'da yer alan habere göre; Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sırasında İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI

Öğrencisi olduğu üniversitenin rektörü Yusuf Baran, "Sevgili öğrencimiz Seda Dinçer'i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Enkaz altında kalan üniversite öğrencisi Seda'nın cansız bedenine ulaşıldı
Enkaz altında kalan üniversite öğrencisi Seda'nın cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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