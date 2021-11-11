ENKA Sanat, usta oyuncu Yıldız Kenter'i "Ben Anadolu" oyunuyla anıyor

BİNGÖL (AA) - ENKA Sanat, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter anısına sanatçının yıllarca sahnelediği "Ben Anadolu" oyununu izleyiciyle buluşturuyor.

Oyun yazarı Güngör Dilmen'in klasikleşmiş eseri "Ben Anadolu", oyuncu Ayça Bingöl'ün yorumuyla ENKA Oditoryumu'nda 16 Kasım'da sahnelenecek.

Anadolu topraklarının özünü oluşturan, toprakla, ağaçla, ürünle, masallarla, tarihle, savaşlarla, sokaklarla bir olan Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınlar, bu kez Bingöl'ün yorumunda vücut bulacak.

Kenter Tiyatrosunun kurucusu ve Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter, 2019'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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