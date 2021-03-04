Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde
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Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde

04.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:05

Diyarbakır'da bir şahıs, eşi, 3 çocuğu ve baldızına kurşun yağdırdı. Korkunç olayda, şahsın karısı yaşamını yitirirken çocuklar hafif yaralandı. Baldız ise ağır yaralanıp tanınmayacak hale geldi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan mağdur kadın yardım bekliyor.

Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesinde 28 Ocak'ta meydana gelen olayda Mehmet Büyük, eşi Süreyya Büyük, çocukları Azat, Ömer ve Enes Büyük ile baldızı Fatma Sever ve Ebubekir Büyük'e kurşun yağdırdı. Olayda Süreyya Büyük hayatını kaybederken, Fatma Sever yüzüne isabet eden kurşunlar nedeni ile ağır; Azat, Ömer, Enes ve Ebubekir Büyük ise hafif yaralandı. Zanlı, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYATI KARARDI

Yüzüne isabet eden kurşunlar nedeni ile tanınmayacak hale gelen Fatma Sever'in hayatı karardı. Hastanede tedavi altına alınan Sever'in ailesi, maddi imkansızlıklar nedeni ile tedaviye devam edemedi. Ablasının hastanede yattığını belirten Cengiz Aslan, Fatma Sever'in yüzünün düzelmesi için hastane ve kendilerinin imkanlarının olmadığını kaydederek yetkililere ablasının tedavi edilmesi çağrısında bulundu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Olayda bir ablasını kaybettiğini, diğer ablasının da ağır yaralandığını ifade eden Cengiz Aslan, saldırıyı eniştesinin yaptığını hatırlattı. Aslan, "Evini şehre taşıyacağım diye kandırma bahanesiyle ablamı köye götürdü, eşyaları taşıma amacıyla götürdü. Eve götürür götürmez silahla ikisini vurmuş. Biri olay yerinde can verdi. diğerinin de yüzü, çenesi her şey dağıldı. Hastane gerekli olan her şeyi yaptı. Şu anda taburcu diyorlar. Taburculuk bir durum yok. Bunun eski haline gelmesi biraz zor. Gözler kayıp, ameliyatı maliyetli. Doktorlara biz her taraftan ulaştık. Doktorlar diyor ki maliyeti yüksek. 400, 500 bin lira gibi miktar gider. Buradaki hocalarla da konuştuk. Yetkileri ve yapacakları bu kadarmış. Şu an içerdekinin iki tane çocuğu var. Rahmet edenin de 6 tane çocuğu var. Suçlu yakalandı, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Devletimizden, yetkililerden, Sağlık Bakanlığından bu ameliyatın yapılmasını talep ediyorum. Bizim de o kadar bütçemiz yok. Bir ev, bir araba var. Onlar da 200 bin lira etmiyor. Söylenen miktar 400, 500 bin liralık bir miktar" dedi.

Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

Haber Yorumları (6)
RE: Ya millet uzaya cikti Hala herseyi din propagandasina bagliyosunuz yeter bi bitmediniz, bilim vardir deizm gercektir gerisi palavra
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BEREN YİLDİRİM: Malmisin ? Oyle mi Görünmek Istiyorsun ?21.Yüzyılda Sizler Gibi Cahilleri Gormek Cok Acı ! Yazabilmeyi Biliyorsun Okumayi Bilgi Edinmeyi de Ogren Zavalli Yaratik
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BUNU YAZAN TOSUN: ZERRE KADAR SUÇLAMIYORUM ADAMI. YARADANININ HALT ETMESİ YARATMAYI BİLMİYON NE DİYE YARADIYON BÖYLE VARLIKLARI. SONUÇ . HERKES HATA YAPAR . SONUÇTA TANRI BİLE YAPIYOR AMA İDAM ŞART
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