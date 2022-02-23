Engin Öztürk Bakın Kiminle Birlikte! Böyle Açıkladı

ESKİŞEHİR (Snob Magazin) - Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Öztürk, yeni projesinde başrolü İrem Helvacıoğlu ile paylaşacak.

"GÜZEL BİR İŞ OLACAK"

Dizi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen oyuncu, "Güzel bir ekip ve güzel bir hikayeyle yakın zamanda ekranlarda olacağız. Hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz, ekip olarak güzel bir işe imza attığımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Engin Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında; Engin Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğudur.

Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.

2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırmıştır.

Bunun yanı sıra Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim rolünü üstlenmiştir. Star Tv'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan Yusuf rolünü canlandırmıştı.

Öztürk son olarak '50 Metrekare' adlı dizide rol aldı.