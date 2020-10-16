Engin Alan kimdir? Engin Alan kaç yaşında? Engin Alan askeri kariyeri nedir? Engin Alan evli mi?

Engin Alan, Türk asker, emekli korgeneral. Eski Özel Kuvvetler Komutanı. 24. Dönem MHP İstanbul milletvekilidir. Engin Alan kimdir? Engin Alan kaç yaşında? Engin Alan askeri kariyeri nedir? Engin Alan evli mi?

31 Mart 1945, Üsküdar, İstanbul doğumlu Alan, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde MHP İstanbul milletvekili seçildi.Peki, Engin Alan kimdir? Engin Alan kaç yaşında? Engin Alan askeri kariyeri nedir? Engin Alan evli mi?

ENGİN ALAN KİMDİR?

1965 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Çeşitli birliklerde görev yaptı. Daha sonra Kara Harp Akademisi'ni bitirerek kurmay oldu. 1974 yılında Kıbrıs Harekâtı'nda görev aldı. 1992 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 16. Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşeliğine getirildi. Tümgeneral rütbesine 1996 yılında terfi etti ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atandı.

1999 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan ve 2. adam Şemdin Sakık ABD destekli uluslararası operasyon ile yakalandığı zaman Türk Özel Kuvvetler Komutanıydı. 30 Ağustos 2000 tarihinde Korgeneral rütbesine terfi etti. Korgeneral rütbesinde sırasıyla; 8. ve 2. Kolordu Komutanlıkları ile Lojistik Komutanlığı görevlerini üstlendi. 2004 yılında görev süresi bir yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı görevini yürütürken 2005 yılında emekliye sevk edildi. Emekli olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

ENGİN ALAN EVLİ Mİ?

İyi düzeyde Rusça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

ENGİN ALAN KİTAPLARI

Bölünmeye çeyrek kala: benim adım Engin Alan

Ruh ikizleri: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), Büyük İsrail Projesi (BİP) ve Türkiye

Terör-PKK: 40 yıllık ihanet