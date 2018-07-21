Engelsiz Kampa Rekor Katılım

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve"Engelsiz Kamp" adı verilen kampta İzmir ve Manisa'dan gelen engelliler aileleri ile birlikte 2 gün boyunca doğada olmanın keyfini yaşadı.

Foça'daki bir gönüllü grubu olan Foça Forum Ekibi'nin fikriyle geçen yıl ilki düzenlenen Engelsiz Kampa bu yıl Mavişehir Rotary Kulübü'nün iş birliği ile rekor bir katılım sağlandı. Bergama'nın Kozak Yaylası'nın serin havası ve muhteşem doğasında kurulan çadırlarla gün boyunca süren eğlenceli aktivitelerin yanı sıra akşamları da kamp ateşi etrafında şarkılar söylenip danslar edildi.

Doğa'da engel yoktur mantığı ile eşit yaşam koşullarının her ortamda herkese sağlanması gerektiğini savunan Foça Forum Ekibi Sorumlusu Celal Demirkıran, geçen yıl daha küçük bir grup ile başlattıkları bu kampın bu yıl 300 kişiye ulaşmasından son derece mutluluk duyduklarını ifade etti. Hazırlıkları çok uzun bir zaman alan fakat 2 gün süren kampın süresini de uzatmak istediklerini de dile getiren Celal Demirkıran, "Bizler hepimiz birer engelli adayıyız, sokakta yürürken onları görmezden gelemeyiz. İnsanlara hep bir arada yaşamanın güzelliğini paylaşarak anlatmak bunun için de birilerine dokunmak gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki yıl bin kişiyi Kozak Yaylası'nda ağırlamak istediklerini söyleyen Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Altan Yücel ise bu kampın herkes için son derece öğretici olduğunu söyledi. Yücel, "Bu kamp hepimize çok şey öğretti. Her şeyden önce insan olabilmeyi öğretti. Misafirlerimizin yüzündeki mutluluğu görünce daha da güçlendim. Destek veren katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Doğa ile iç içe eğlenerek zaman geçirmenin mutluluğunu yaşayan engelli konuklar, Türkiye'nin değişik yerlerinde yada ailelerinin olmadığı, kendi başlarına iş yapabilmenin mutluluğunu yaşayacağı ve uluslararası bir boyutta yapılabilecek olan bu aktivitelerin fikirlerini paylaştılar. En büyük dileklerinin ise ayrıştırılmamak olduğunu da ifade ettiler.